Hannover

Der zweitägige Landesparteitag der AfD, der an diesem Wochenende erneut im Bürgerhaus Misburg stattfindet, wird von lautstarken Protesten begleitet. Dem Aufruf der Grünen Jugend sind am Sonnabendmittag knapp 100 Menschen gefolgt. Sie haben sich auf einem Parkplatz neben der Halle versammelt, um gegen das treffen der AfD-Mitglieder und Abgeordneten zu protestieren.

Im Verlauf der Demonstration wollen die Teilnehmer einmal um den das Gebäude an der Seckbruchtraße ziehen. Sie fordern offene Grenzen in Europa und ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik. Nur vereinzelt zeigten sich bislang Teilnehmer des AfD-Parteitages vor der Halle, um sich die Proteste aus der Nähe anzusehen. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Bislang ist alles friedlich.

Gedenkminute für erschossenen Regierungspräsidenten Lübcke

Der Landesparteitag selbst begann mit einer Gedenkminute für den mutmaßlich von einem Rechtsextremisten ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Mord an Lübcke sei eine „furchtbare Tat“, sagte die AfD-Landesvorsitzende Dana Guth am Sonnabend. Es sei aber auch unglaublich, dass im politischen Kampf versucht werde, die Tat gegen die AfD einzusetzen. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte der AfD vorgeworfen, zum Teil des geistige Klima zu schaffen, in dem Lübcke ermordet worden war. Am Mittwoch war der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Ralph Müller bei einer Gedenkrede im Landtag für Lübcke sitzen geblieben.

Von Tobias Morchner und Doris Heimann