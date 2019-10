Hannover

Polizisten haben am Montagmorgen in Misburg-Nord einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 38-Jährige hatte versucht, in die Stadtbücherei an der Waldstraße einzusteigen. Nicht bedacht hatte er, dass sich die städtische Einrichtung im gleichen Gebäude wie die Polizeiwache befindet. Als der mutmaßliche Tä...