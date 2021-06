Hannover

Eigentlich sollen nach den Sommerferien in Misburg die Bagger anrücken – aber das niedersächsische Innenministerium hat den Neubau des Misburger Bads nach Informationen der HAZ noch nicht genehmigt. Das ist ungewöhnlich, denn zumeist bekommen Bauvorhaben nach wenigen Wochen grünes Licht von der Kommunalaufsicht. Drei Monate hat die Behörde Zeit, die Pläne für das öffentlich-private Bauvorhaben zu studieren und abzuhaken, am 25. Juni endet die Frist.

Manche Ratspolitiker befürchten, dass die Aufsichtsbehörde angesichts der desolaten Haushaltslage der Stadt Hannover noch die eine oder andere Einsparmöglichkeit bei dem 30-Millionen-Euro-Vorhaben entdeckt.

Schwimmhalle seit 2015 geschlossen

Die Schwimmhalle des Misburger Bads ist seit 2015 geschlossen, weil der private Betreiber bei einer Sanierung tragende Konstruktionen beschädigt hatte. Lediglich das Freibad ist noch in Betrieb. Jetzt soll eine private Firma im Auftrag der Stadt Hannover ein neues Hallenbad errichten und den Freibadbereich umgestalten. Die Firma geht in Vorleistung und tritt als Bauherr auf, während die Stadt das neue Bad in Form von Raten abzahlt.

Lässt die Behörde bis zum 25. Juni nichts von sich hören, gilt das Projekt automatisch als genehmigt. Nach Informationen der HAZ haben sich Stadtverwaltung und Bauunternehmen darauf geeinigt, dass die Planungen während der Genehmigungsfrist weitergehen. Sollte die Kommunalaufsicht wider Erwarten das gesamte Vorhaben ablehnen, würde der Bauträger die Planungskosten von der Stadt ersetzt bekommen.

Personelle Engpässe Grund für Verzögerungen?

Dem Vernehmen nach sollen vor allem personelle Engpässe beim Innenministerium für die Verzögerungen verantwortlich sein. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es zu einem Bearbeitungsstau gekommen, heißt es aus dem Rathaus. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sachliche Gründe gibt“, sagt ein Ratspolitiker. Ein anderer Ratsherr will nicht ausschließen, dass die Kommunalaufsicht den Rotstift ansetzt. „Braucht das Bad wirklich eine Saunalandschaft und eine Matschgrube?“, fragt er sich. Entscheidend seien doch vor allem Wasserflächen für Sport und Schwimmunterricht.

Von Andreas Schinkel