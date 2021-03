Hannover

Seit sechs Jahren ist das Hallenbad in Misburg wegen Bauschäden geschlossen – jetzt hat die Ratspolitik in Hannover grünes Licht für Abriss und Neubau gegeben. Doch die Kosten wachsen in beträchtlichem Maße an. Nach Informationen der HAZ hat sich die Gesamtsumme für das Bauvorhaben verdoppelt, von ursprünglich angesetzten 16,5 Millionen Euro auf jetzt 32,968 Millionen Euro. Das geht aus einer vertraulichen Verwaltungsvorlage hervor. „Dafür bekommen die Misburger ein richtig schickes Bad“, heißt es aus der Ratspolitik.

Ähmliche Kosten wie beim Fössebad

In den rund 33 Millionen Euro ist ein Sicherheitspuffer von rund 3 Millionen Euro eingerechnet, falls die Baukosten weiter steigen. Auch müssen 3 Millionen Euro abgezogen werden, weil der Bund den Neubau aus eigenen Fördertöpfen bezuschusst. Bleiben am Ende noch immer rund 27 Millionen Euro. Damit bewegen sich die Baukosten für das Misburger Bad in etwa auf dem Niveau der Aufwendungen für das neue Fössebad. 30 Millionen Euro hat die Stadt für Abriss und Neubau des Hallen- und Freibads in Limmer einkalkuliert. Mit den Planungen für das Fössebad soll die Stadt auf Wunsch des Mehrheitsbündnisses im Rat (SPD, Grüne, FDP) noch in diesem Jahr beginnen.

Nur ein Bieter bei Ausschreibung fürs Misburger Bad

In Misburg geht es deutlich früher los. Erste Pläne für die neue Schwimmhalle und das Freibad-Gelände wurden den Sportpolitikern kürzlich in vertraulicher Sitzung vorgestellt. Nach der Sommerpause soll der Abriss des maroden Hallenbads beginnen.

Eine private Firma errichtet das Bad in einer sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP). Die Firma geht in Vorleistung und tritt als Bauherr auf, während die Stadt das neue Bad in Form von Raten abzahlt. Dem Vernehmen nach handelt es sich um ein Unternehmen, das seit vielen Jahren Bäder baut, vor allem in Ostdeutschland. Auf die Ausschreibung der Stadt hatte sich jedoch nur dieses Unternehmen gemeldet, eine Auswahl verschiedener Bieter gab es folglich nicht.

Saunalandschaft, Kiosk und Fußballtore

Dem Vernehmen nach soll das Bad als einstöckiges Gebäude errichtet und komplett barrierefrei werden. In der Schwimmhalle befinden sich ein 25-Meter-Becken mit Drei-Meter-Sprungbrett, ein Lehrschwimmbecken sowie ein Planschbecken für Kleinkinder. Rollstuhlfahrer können sich mithilfe einer Hubvorrichtung ins Wasser gleiten lassen. Zudem sollen ein Fitnessbereich und eine umfangreiche Saunalandschaft eingerichtet werden. Ein Kiosk verkauft Snacks, Süßes und Getränke.

Der Freibadbereich in Misburg wird neu gestaltet.

Die beiden Schwimmbecken im Freibadbereich werden mit Edelstahl ausgekleidet, weil die Kacheln bereits herausfallen. Eine kleine Wasserrutsche ist vorgesehen, auf einem kleinen Feld mit zwei Toren können Kinder Fußball spielen. Kleinkinder dürfen sich auf eine Matschgrube freuen.

Auf dem Parkplatz vor dem Bad wird die Zahl der Autostellplätze deutlich reduziert, dafür sollen Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden, sogar mit Ladestationen für E-Bikes. Auch auf dem Autoparkplatz will die Stadt Elektrozapfsäulen installieren. Im November 2023 will die Stadt das neue Misburger Bad eröffnen.

Ratspolitik gibt grünes Licht

Die Ratspolitik hat den Plänen einmütig zugestimmt, trotz Kostenexplosion. „Nach so langer Wartezeit haben die Misburger ein schönes Bad verdient“, heißt es aus der Ratspolitik. Die alte Schwimmhalle musste 2015 schließen, weil der private Betreiber bei einer Sanierung tragende Konstruktionen beschädigt hat. Den Millionen-Kredit für die Sanierung zahlt die Stadt noch immer ab. Hoffnungen auf Regressansprüche hatten sich vor einigen Jahren zerschlagen.

