Herr Bernschein, seit wann sind der Pestalozzi-Stiftung Vorwürfe zu Misshandlungen oder sexueller Gewalt an Heimkindern bekannt?

Etwa seit dem Jahr 2000, als das Thema ins öffentliche Bewusstsein rückte, meldeten sich zunehmend frühere Heimkinder bei uns. Sie berichteten von Schlägen, erniedrigenden pädagogischen Maßnahmen und sexueller Gewalt. Etwa 30 Betroffene wandten sich an uns, davon schilderten neun schwere Misshandlungen oder sexuellen Missbrauch.

Gegen wen richteten sich die Vorwürfe konkret?

Gegen mehrere Beschäftigte. Mir ist ein konkreter Fall bekannt, in dem der langjährige Einrichtungsleiter Hans-Georg Badenhop der sexualisierten Gewalt beschuldigt wird. Zudem schildert eine Frau, die von 1946 bis 1948 in der Pestalozzi-Stiftung war, in plausibler Weise, dass sie von dessen Vater, Johannes Badenhop, sexuell missbraucht worden sei.

Festschrift thematisiert Schicksale

Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe?

Wir bemühen uns, die dunklen Kapitel unserer Geschichte aufzuarbeiten. In der Festschrift zu unserem 175-jährigen Bestehen, die im Sommer erscheint, wird auch das Schicksal dieser heute 79-jährigen Frau thematisiert. Eine unabhängige Journalistin hatte dazu auch Zugang zu unserem Archiv. Der Pastor-Badenhop-Weg bei uns ist mittlerweile in Friedrich-Daps-Weg umbenannt, nach einem Kind, das der NS-Euthanasie zum Opfer fiel – die Stiftung hat bedrohte Kinder damals teils nicht genug geschützt. Betroffenen bieten wir, wenn sie es wünschen, Gespräche oder den Besuch unserer Einrichtung an. Vielen hat dies teils gutgetan.

Entschädigen Sie Opfer auch finanziell?

Die Pestalozzi-Stiftung hat in den 2011 aufgelegten Heimkinderfonds 40.000 Euro eingezahlt. Darüber hinaus befindet über Anerkennungszahlungen an Betroffene die Unabhängige Kommission der evangelischen Kirchen in Niedersachsen.

Was haben Sie aus den Schilderungen der Betroffenen gelernt?

Von solchen Fällen zu hören ist beschämend und es macht uns sehr betroffen. Der Schutz der uns anvertrauten Menschen muss absolute Priorität haben. Von den Missständen der Vergangenheit sind unsere heutige Praxis und unser Selbstverständnis glücklicherweise weit entfernt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren wir dafür, effiziente Schutzkonzepte sind längst Standard.

Von Simon Benne