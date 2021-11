Hannover

Hinter verschlossenen Türen hat Mike K. (41) vor dem Landgericht Hannover sich zu dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kita-Kindern eingelassen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Erziehers im AWO-Kindergarten Wiehbergstraße (Döhren) hatte Richter Stefan Lücke die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

„Mein Mandant hat im Wesentlichen die Taten eingeräumt“

Nach rund 40 Minuten öffneten sich wieder die Türen des großen Sitzungssaals 127. Es könnte zuvor turbulent zugegangen sein. Offenbar gatte Richter Lücke mit einem vollen Geständnis gerechnet für die rund 120 vorgeworfenen Taten im Zeitraum von 2004 bis 2020, darunter neben sexuellem auch 36 Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch. Doch das gab es offenbar nicht. Während K.s Verteidiger Michael Tusch betonte, „mein Mandant hat im Wesentlichen die Taten eingeräumt“, leugnete der Angeklagte nach Information dieser Zeitung die Vorwürfe des schweren Missbrauchs. „Er hat nur das Billigste zugegeben“, sagte ein Prozessbeobachter.

Einige Betroffene müssen wohl doch aussagen

Für die Jugendkammer 1 ist das ein Problem. Denn in Erwartung eines vollen Geständnisses sollte den mutmaßlichen Opfern das Erscheinen vor Gericht erspart werden. Nun müssen zumindest einige Betroffene wohl doch aussagen. Sollten sich die Vorwürfe wie in der Anklage bestätigen, würde sich das aber in der Strafhöhe bemerkbar machen. Schließlich bedeutet die Aussage von Opfern vor Gericht in vielen Fällen eine Retraumatisierung. Mike K. soll sich laut Anklage in dem langen Zeitraum an acht Mädchen vergangen haben. Die Verbrechen sollen sich aber nicht in der Kita, sondern im angeschlossenen Hort ereignet haben.

Von Thomas Nagel