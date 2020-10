Hannover/Münster

Die Staatsanwaltschaft Münster hat einen zweiten Mann aus Hannover angeklagt, der in den Münsteraner Missbrauchsskandal verwickelt sein soll. Nun wird einem 50-Jährigen vorgeworfen, einen der beiden betroffenen Jungen ebenfalls schwer sexuell missbraucht zu haben. Der nun Angeklagte und der 27-jährige Hauptverdächtige sollen sich erst wenige Monate zuvor kennengelernt haben. Bereits im September hatten die Strafverfolger einen 35-Jährigen aus Hannover angeklagt.

Der bislang nicht vorbestrafte 50-Jährige soll sich vermutlich im Herbst 2019 einmal in seiner Wohnung am inzwischen elfjährigen Jungen vergriffen haben. Der Hauptangeschuldigte soll das Kind damals zu einem Treffen in die Landeshauptstadt mitgenommen haben. „Der Angeschuldigte aus Hannover soll den 27-Jährigen vermutlich spätestens im Frühjahr 2019 kennengelernt haben“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Münster. Der 50-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. Das Landgericht Münster muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Tagelanger Missbrauch im Kleingarten

Der Kontakt zwischen dem 50- und dem 27-Jährigen entstand offenbar über den bereits angeklagten zweiten Mann aus Hannover. Der 35-Jährige ist nach Auffassung der Staatsanwaltschaft neben dem Hauptangeschuldigten einer von vier Männern, die zwischen 2018 und 2020 teils tagelang in einer Münsteraner Kleingartenlaube zwei Jungen wiederholt sexuell missbraucht haben sollen. Die Kinder waren damals fünf und zehn Jahre alt und wurden mitunter betäubt. Bei dem älteren Opfer handelt es sich um den Sohn der Lebensgefährtin des 27-Jährigen. Darüber hinaus soll der 35-Jährige mit dem Hauptangeklagten den Zehnjährigen im Mai erneut missbraucht haben. Alle Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Dritter Skandal in anderthalb Jahren

Neben den Männern gehört auch die Mutter des 27-Jährigen zu den Beschuldigten. Der 45-Jährigen gehört das Gartenhäuschen, und sie soll vom Missbrauch gewusst haben. Zwei andere mittlerweile Angeklagte im Alter von 30 und 42 Jahren kommen aus Staufenberg ( Hessen) beziehungsweise Schorfheide ( Brandenburg). Der Missbrauchsskandal in Münster war nach Lügde und Bergisch Gladbach der dritte dieser Art, der in Nordrhein-Westfalen binnen anderthalb Jahren aufgedeckt wurde.

Von Peer Hellerling