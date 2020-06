Ermittler haben zwei weitere Männer aus Hannover festgenommen, die in die Missbrauchsfälle in Münster verwickelt sein sollen. Auch gegen einen Mann aus Langenhagen wird ermittelt. Bereits Anfang Juni war ein 35-jähriger Mann aus Hannover festgenommen worden. Damit sind jetzt vier Männer aus der Region verdächtig, sich gemeinsam mit demHauptbeschuldigten aus Münster an Kindern vergangen zu haben.