Hannover

Vor dem Landgericht Hannover hat jetzt der Prozess gegen einen Erzieher begonnen, der über Jahre mehrere Mädchen in einem hannoverschen Hort missbraucht haben soll. Mike K. arbeitete seit Juli 2002 in der Kita Wiehbergstraße der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Döhren. Zwischen 2004 und 2020 soll er sich in und außerhalb des Horts an acht Mädchen vergangen haben.

Seine Kolleginnen haben in all den Jahren offenbar keinen Verdacht geschöpft. „Das ganze Team hat nichts bemerkt. Das belastet die Kolleginnen sehr, sie machen sich große Vorwürfe“, sagt Burkhard Teuber, Vorstandschef der AWO Region Hannover. Die Staatsanwaltschaft listet 120 Taten auf, davon 36 Fälle schweren Missbrauchs.

Eine Betroffene erstattete Anzeige

Zur Anklage kam es allein, weil eine Betroffene selbst Anfang Januar dieses Jahres Anzeige erstattet hat. Die junge Frau ist jetzt Anfang Zwanzig, die Vergehen an ihr liegen rund 15 Jahre zurück. Ohne ihre Anzeige wäre der Angeklagte wohl nicht gestoppt worden.

„Wir haben erst zu Beginn des Jahres durch die Polizei davon erfahren und den Mann am gleichen Tag freigestellt“, berichtet Teuber. Der heute 41-Jährige soll seine Vertrauensstellung bei den Kindern im Hort ausgenutzt haben, sie auch außerhalb der Einrichtung privat für Nachhilfestunden getroffen haben. Für ihre Ermittlungen griffen Polizei und Staatsanwaltschaft auf Unterlagen aus der Kita zurück.

Dazu gab die AWO die Namens- und Adresslisten der Kinder heraus, in deren Gruppe Mike K. arbeitete. Diese Listen dürfen Kita-Betreiber allerdings nur fünf Jahre aufbewahren. Um weiter zurückzugehen, stellte die AWO anhand von Rechnungsbelegen aus der Buchhaltung fest, welche Kinder in der Zeit davor die Hortgruppe besuchten.

Opfer heute zwischen acht und 22 Jahre alt

Der Angeklagte arbeitete als Erzieher im Hort der Kita Wiehbergstraße. Quelle: Samantha Franson

Schnell erhärtete sich der Verdacht. Seit Frühjahr sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Und es stellte sich heraus, dass von mehreren Opfern auszugehen ist. Die ältesten Betroffenen sind heute 21 oder 22 Jahre alt, die jüngsten acht oder neun. Der Erzieher hat sich anscheinend immer wieder neue Mädchen ausgesucht. In einen Hort gehen Kinder in der Grundschulzeit. Die Mädchen waren zur jeweiligen Tatzeit zwischen sechs und zehn Jahre alt und mussten seine Annäherungen teils über Jahre erdulden.

AWO schreibt Entschuldigungsbrief an Eltern

„Wir sehen, dass wir als Träger in der Verantwortung sind. Wir arbeiten der Polizei weiter zu und legen alles offen“, sagt AWO-Vorstand Teuber. Während die Ermittlungen noch liefen, durfte der Kita-Träger sich nicht äußern. Danach hat Teuber einen Brief mit einer Entschuldigung an alle Eltern geschrieben, deren Kinder aktuell die Kita Wiehbergstraße besuchen. Teuber weiß nicht, ob noch betroffene Familien darunter sind. „Das sagt uns die Polizei nicht.“

Besonders den beiden Erzieherinnen, die mit dem Angeklagten im Hort zusammengearbeitet haben, setzt die Situation zu. Sie bekommen psychologische Unterstützung durch ihren Arbeitgeber. „Er hätte nicht so lange bei uns gearbeitet, wenn wir kein Vertrauen gehabt hätten. Es ist eine Katastrophe“, sagt Teubert. Grundsätzlich versuchten Täter, Kindesmissbrauch zu verschleiern.

Awo will Prävention verstärken

„Leider sind es oft Leute, die pädagogisch ausgebildet sind, die solche Taten begehen. Aber man kann nicht jeden unter Generalverdacht stellen“, sagt der AWO-Vorstandschef. Die Arbeiterwohlfahrt will jetzt ihr Präventionskonzept überdenken. Dabei orientiert sie sich bereits an Handlungsleitfäden von Stadt und Region Hannover, die greifen sollen, sobald ein Verdacht auftritt. Außerdem ist sexuelle Gewalt gegen Kinder mindestens einmal im Jahr Thema unter den Mitarbeitern. Niemand könne sich vorstellen, dass solch ein Verbrechen im eigenen nahen Umfeld, in Kita oder Familie, geschieht, meint Teuber. „Deshalb wollen wir das Bewusstsein dafür wachhalten.“

Teuber offenbart aber auch Hilflosigkeit. „Was geschehen ist, tut uns furchtbar leid. Aber wir wissen nicht, wie wir es hätten verhindern können.“

Der Prozess wird am 10. November fortgesetzt. Der Angeklagte hat ein Teilgeständnis in Aussicht gestellt. Das könnte den Betroffenen die Aussage ersparen.

Von Bärbel Hilbig