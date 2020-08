Hannover

Für einen missglückten Einsatz gegen einen vermeintlichen Befall mit Katzenflöhen in einem Haus in Garbsen muss der Schädlingsbekämpfer 2600 Euro Schadensersatz zahlen. Das hat das Landgericht Hannover am Mittwoch entschieden. Die Klägerin dürfte enttäuscht sein: Sie hatte von dem Chef der Kammerjäger aus Wunstorf 25.600 Euro gefordert.

Die Frau hatte argumentiert, dass die Schädlingsbekämpfer viel zu viel von dem eingesetzten Mittel versprüht hätten und daher die Gesundheit der Familie mit zwei Kindern beeinträchtigt habe. Außerdem habe die Familie ihr Haus danach aufwendig renovieren müssen.

Erhöhte Leberwerte

Bei mehreren Einsätzen im Jahr 2016 hatten zwei Mitarbeiter des Unternehmens in dem Garbsener Einfamilienhaus 45 Liter des Schädlingsbekämpfungsmittels versprüht, das nur Fachfirmen verwenden dürfen. Später wurden bei der Klägerin erhöhte Leberwerte und Rückstände von Chemikalien im Urin nachgewiesen, die zweifelsfrei von dem Anti-Flohmittel stammten. Der Schädlingsbekämpfer hatte argumentiert, die Chemikalien seien so harmlos, dass man sie trinken könne.

Tatsächlich aber fehlte dem Beklagten die notwendige Sachkenntnis und damit die Zulassung, um das Mittel einsetzen zu dürfen, wie das Landgericht nun festgestellt hat. Darum war der Chef bereits 2017 vom Amtsgericht Neustadt zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Zu viel von dem Mittel

Außerdem hätten die Kammerjäger tatsächlich zu viel von dem Mittel eingesetzt– ein Viertel mehr als vom Hersteller empfohlen. Zudem hatte das Unternehmen den von der Familie gemeldeten Befall nicht selbst überprüft. Auch darin sahen die Richter eine Pflichtverletzung des Dienstleisters. Er muss daher 1500 Euro für ein Gutachten über die Chemikalienbelastung des Hauses ersetzen, das die Familie in Auftrag gegeben hatte. Außerdem muss er 1100 Euro für die Reinigung erstatten.

Die Familie hatte jedoch viel mehr gefordert: Sie ließ das Parkett abschleifen, tauschte Teppichböden aus, tapezierte neu und schaffte sich andere Möbel an. Zudem veranschlagte die Klägerin 310 Stunden Eigenleistung à 10 Euro. Darin sahen die Richter jedoch eine Überreaktion und wiesen die Klage zum allergrößten Teil ab. Diese Kosten seien nicht mehr auf die Pflichtverletzung der Kammerjäger zurückzuführen.

Verfahrenskosten von 5700 Euro

Die vermeintlichen Flöhe glaubte die Familie sich mit einer streunenden Katze ins Haus geholt zu haben. Das Tier hatte die Familie dann recht schnell in ein Tierheim gegeben. Katzenflöhe wurden in dem Haus nie gefunden – allerdings wurden Klebefallen auch zu spät aufgestellt. Die Klägerin bleibt auf Verfahrenskosten von 5700 Euro hängen, da das Landgericht die Klage zu 90 Prozent abgewiesen hat. Im besten Fall hat sie eine Rechtsschutzversicherung.

Von Karl Doeleke