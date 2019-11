Misslungener Fluchtversuch: Ein E-Scooterfahrer ist in Hannover-Vahrenwald nach einem Rotlichtverstoß in der Nacht zu Donnerstag mit einem Blutalkoholwert von rund 2,1 Promille vor einem Polizeiwagen geflüchtet und später in die Hintertür des Einsatzfahrzeugs geprallt.