Die Ermittlungen im Fall der Missstände in einer Neustädter Senioren-WG werden ausgeweitet. Jetzt ist auch die Polizei Schwarmstedt in den Fokus der Strafverfolger gerückt, weil dort offenbar schon Jahre zuvor Anzeigen nicht ernst genommen worden seien. Auf HAZ-Anfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft Verden entsprechende Prüfungen. Die eigentlichen Ermittlungen zu den Missständen dauern ebenfalls noch an.

Laut Martin Schanz, Sprecher der Verdener Staatsanwaltschaft, geht es um den Verdacht der Strafvereitelung im Amt. „Zur Aufklärung des Sachverhalts und Prüfung möglichen Fehlverhaltens wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagt er. „Dieses richtet sich zunächst gegen Unbekannt.“ Zuerst hatte der NDR darüber berichtet. Demnach wollte ein Angehöriger bereits vor drei Jahren Anzeige in Schwarmstedt erstatten, sein Onkel werde mit Morphium ruhig gestellt. Ein weiteres Mal soll eine ehemalige Mitarbeiterin vorstellig geworden sein, auch hier fühlten sich die Beamten des Revieres dem Vorwurf nach nicht zuständig.

WG-Betreiberin bestreitet neue Vorwürfe

„Die Ermittlungen dauern an“, sagt Schanz. Sie seien darauf gerichtet, die Frage zu klären, „wem gegenüber welcher Sachverhalt angezeigt wurde“. Weitere Auskünfte erteilt die Verdener Staatsanwaltschaft derzeit nicht.

Carolina Springer, Leiterin der privaten Senioren-WG in Neustadt-Lutter, bestreitet die neuen Vorwürfe gegenüber der HAZ. Es habe keinen Medikamentenmissbrauch gegeben, sie gehe streng nach ärztlicher Vorschrift vor. Nach wie vor habe sich kein Ermittler bei ihr gemeldet oder die WG in Augenschein genommen.

Die Einrichtung war im Dezember in die Schlagzeilen geraten. Ehemalige Mitarbeiterinnen der Senioren-WG hatten von dramatischen Missständen gesprochen. In der Einrichtung würden die Bewohner unter anderem mit kalten Duschen schikaniert und es herrschten raue Umgangsformen. Zudem sei es in dem Räumen dreckig und kalt. Die Betreiberin soll beispielsweise untersagt haben, einer Seniorin frische Wäsche anzuziehen. Springer bestreitet nahezu alle Anschuldigungen, lediglich eine Bewohnerin werde nachts gelegentlich eingeschlossen.

Ermittlungen „nicht einfach“

Nach wie vor prüft die Staatsanwaltschaft Hannover die Vorwürfe. „Es stehen noch immer einzelne Vernehmungen aus“, sagt Sprecher Thomas Klinge der HAZ. Erst danach könne mehr gesagt werden. Die Ermittlungen in dem Fall seien „nicht einfach“. Hauptproblem bei den Untersuchungen: Die sieben bislang eingegangenen Anzeigen stammen meist von den Angehörigen, die eigentlich Betroffenen seien laut Klinge „altersbedingt nicht mehr ganz fit“ – beispielsweise durch Demenz.

