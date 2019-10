Hannover

Ein 39-jähriger Mann hat sich am Donnerstag auf der Autobahn 7 verbotenerweise mit einem Blaulicht Platz verschafft. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mercedes-Fahrer die Leuchte hinter der Windschutzscheibe aktiviert und andere Verkehrsteilnehmer genötigt. Sie hielten sogar auf einer Auffahrt an, um ihn vorbeizulassen. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Mann inzwischen gefasst werden, die Polizei sucht dennoch weiter Zeugen des Vorfalls.

Der Mann in seinem weißen Mercedes CLA 220 fiel zuerst auf dem Südschnellweg auf, als er gegen 16.50 Uhr aus Hannover kommend in Richtung Sehnde unterwegs war. An der Anschlussstelle Misburg-Anderten fuhr der 39-Jährige demnach mit aktiviertem Blaulicht auf die A7. „In dem Bereich überholte er widerrechtlich mehrere Verkehrsteilnehmer“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. „Ein Auto hielt sogar im sogenannten Innenohr der Auffahrt und machte dem Mercedes Platz.“ Auf der A7 Richtung Hamburg habe der Lehrter dann Vollgas gegeben.

Vorwurf: Nötigung im Straßenverkehr

Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Mercedes merken, sodass die Polizei dem 39-Jährigen letztlich auf die Spur kam. Ihm wird Nötigung im Straßenverkehr vorgeworfen. Ob der Mann das Blaulicht abgeben musste, konnte die Behörde am Freitag auf HAZ-Anfrage nicht beantworten. Allerdings bitten die Ermittler darum, dass sich Opfer der Blaulichtaktion und weitere Zeugen unter Telefon (0511) 109 89 32 bei der Autobahnpolizei melden.

Von Peer Hellerling