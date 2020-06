Hannover

Drei an Sars-CoV-2 erkrankte Katzen werden derzeit an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo) untersucht. Sie sind im Forschungszentrum für neu auftretende Infektionskrankheiten und Zoonosen untergebracht, das von Sars-Experte Professor Albert Osterhaus geleitet wird.

Besucher der Klinik müssen sich keine Sorgen wegen einer Ansteckung machen, teilte TiHo-Sprecherin Sonja von Brethorst mit. „Die drei Katzen befinden sich in einem anderen Gebäude in Quarantäne und werden unter höchsten Sicherheitsbedingungen gehalten und betreut“, erklärte sie.

Tiere stammen aus einem Haushalt

Ein Amtstierarzt außerhalb Niedersachsens habe sich bei der TiHo gemeldet und die Tiere an die Veterinärklinik in Hannover übergeben, sagt von Brethorst. Die Katzen stammen alle aus einem Haushalt.

Bisher zeigen sie keine für Covid-19 typischen Krankheitssymptome. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TiHo entnehmen ihnen allerdings regelmäßig Proben und analysieren diese auf Hinweise nach dem Corona-Erreger und entsprechenden Antikörpern. Nach dem Abklingen der Infektion sollen die Katzen an ihre Halter zurückgegeben werden.

Weitere Forschung nötig

Inwiefern sich Menschen über Katzen mit dem Coronavirus infizieren können, ist derzeit noch nicht ausreichend erforscht. Zu der Übertragung von Katze zu Katze gibt es erste Studien: Im Mai hatte etwa das „New England Journal of Medicine“ eine Studie von Tiermedizinern der University of Wisconsin veröffentlicht. In einem Laborexperiment hatten Katzen das Virus an andere Katzen weitergegeben, ohne Symptome einer Erkrankung zu zeigen.

Hunde hingegen kommen nach bisherigem Kenntnisstand weniger als oder kaum als Überträger der Viren auf den Menschen in Betracht. In Nutztieren wie Hühnern, Enten und Schweinen kann sich das Virus hingegen überhaupt nicht halten. Sie scheiden also auch als Übertragungsquelle praktisch aus, so die derzeitige Exptertenmeinung. Die entsprechenden Forschungsergebnisse sind allerdings noch nicht als endgültig anzusehen.

