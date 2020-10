„Du Kopftuchschlampe“ oder „Du Nutte“: Ganz offen werden Frauen oft auf der Straße beleidigt. Eine Gruppe junger Frauen will nun darauf aufmerksam machen – und malt die Sprüche, die dabei fallen, auf die Straßen in Hannover. Sie sind Teil der weltweiten Bewegung #catcalls, die sich blöde Anmachsprüche nicht mehr gefallen lassen will.