„Ich hatte da keinen Bock mehr drauf“, sagt Lisanne Richter. Das war im Juni 2019. Die Studentin, die in der Altstadt arbeitet, fuhr nach Feierabend mit dem Fahrrad über den Klagesmarkt nach Hause. Dann brüllte ihr eine Männerstimme etwas hinterher, sie solle stehen bleiben.

Richter blieb nicht stehen. Sie fuhr nach Hause. Und entschied sich, Catcallsofhannover zu gründen. Wörtlich übersetzt heißt cat call Katzenruf, gemeint aber ist damit das sexuell anzügliche Hinterherrufen, eine Belästigung, die meistens Frauen trifft.

„Ich habe über Instagram schon lange @catcallsofnyc, also aus New York, verfolgt“, sagt die 23-Jährige. Die Aktivistinnen und Aktivisten hinter dem US-Account haben auf der Social-Media-Plattform Instagram ihre Follower gebeten, ihnen Situationen zu schildern, in denen sie in New York verbal sexuell belästigt worden waren – also Opfer sogenannter Catcalls geworden sind.

Die Mitglieder der Gruppe gehen dann an den Ort zurück, an dem Frauen angemacht wurden, malen mit Kreide den Spruch, der dort gefallen ist, auf den Boden und versehen ihn mit dem Hashtag #stopstreetharassment, zu Deutsch: „Stoppt sexuelle Belästigung auf der Straße“.

Weltweite Bewegung auf Instagram

Der Account hat eine weltweite Bewegung ausgelöst. Auf Instagram gibt es derzeit etwa 120 aktive Catcall-Gruppen, unter anderem in Brüssel, Palermo, Buenos Aires und Rostock. Dass ihrem hannoverschen Catcall-Kanal auf Instagram einmal fast 10.000 Menschen folgen würden, damit rechnete Richter im Juni 2019 noch nicht. „Ich hatte ja nur meine Erfahrungen zum Ankreiden und hab mir anfangs noch gedacht, ich muss mir das aufteilen, damit das reicht“, sagt die 23-Jährige.

Viele Catcalls, die die Gruppe ankreidet, sind in der Innenstadt passiert. Quelle: Katrin Kutter

Zu Beginn des Projekts kehrte sie an die Orte zurück, an denen sie sich sexuell belästigt gefühlt hatte. Sie zückte ihre Kreide und malte die Worte auf, die sie dort gehört hatte – und nicht mehr hören will.

„Kopftuchschlampe kommt oft vor“

Immer wieder sprachen sie dabei Menschen an, meistens Frauen. Als Richter ihnen erklärte, was sie macht, erzählten sie ihre Geschichten. Darunter zwei junge Frauen mit Hijab auf dem Klagesmarkt. „,Kopftuchschlampe‘ kommt oft vor“, sagte eine von ihnen.

Am Abend hatte Richter zehn neue Geschichten sexueller Belästigung gesammelt, ohne dass sie auf die Suche gehen musste. Fremde haben sie ihr einfach erzählt. Ihr Account auf Instagram wächst seitdem rasant. Mittlerweile hat Richter sieben Mitstreiterinnen, mit denen sie @catcallsofhannover gemeinsam betreibt und hannoverweit ankreiden geht.

Mehr als 300 Catcalls

Bisher haben sie 320 Sprüche und Situationen sexueller Belästigung auf die Straßen Hannovers geschrieben, mal im Welfengarten, mal am Weißekreuzplatz, mal am Lindener Marktplatz oder an der Peiner Straße. Die meisten haben ihnen junge Frauen anonym zugeschickt. „150 haben wir noch in der Pipeline, wir kommen gar nicht hinterher“, sagt Richter.

Heute kreidet sie mit Kimberly Schrader, Lucie von Gierke und Angelina Seidel eine Situation an, die einer Frau am Hauptbahnhof passiert ist. Weil die Deutsche Bahn nicht wolle, dass sie dort mit Kreide malen, schreiben sie den Spruch etwas weiter vorn auf den Ernst-August-Platz.

Während die jungen Frauen malen, bleiben immer wieder Leute stehen, lesen kurz und gehen weiter. Eine ältere Frau hält mit ihrem Fahrrad an, um die Aktion zu loben – und nimmt gleich noch ein paar Sticker mit. „Ältere Damen sprechen uns richtig oft an“, sagt von Gierke. „Die finden das super, was wir machen und sagen meistens ,Ich kenn’ das, bei mir war das auch schon so.‘“

Gemischte Reaktionen

„Entschuldigt, seid ihr Catcallsofhannover?“, unterbricht eine junge Frau das Gespräch. Susanne Veth kennt die Aktivistinnen von Instagram. „Ich finde es gut, dass da jemand noch einmal drauf aufmerksam macht. Viele denken ja, dass so etwas in unserer gleichberechtigten Zeit gar nicht mehr stattfindet, aber jede Frau weiß, dass es anders ist“, sagt die 28-Jährige.

Doch nicht immer sind die Reaktionen auf die Ankreide-Aktion so positiv wie an diesem Tag. Als Richter mit einer Freundin im Georgengarten etwas ankreidete, wurden sie von einem jungen Mann, der mit dem Fahrrad an ihnen vorbeifuhr bespuckt, erzählt sie. Von Gierke wurde schon mal während des Ankreidens vor dem Hauptbahnhof von einem Passanten begrapscht. „Als ich ihm vorgeschlagen habe, dass wir gern rüber zur Polizei gehen können, hat er sich entschuldigt“, sagt die 22-Jährige.

Vulgär, aber die Realität: Catcallsofhannover schreiben auf, was ihre Followerinnen und Follower zu hören bekamen. Quelle: Katrin Kutter

Einige halten die Aktion für übertrieben. „Manche sagen mir, dass sie dann ja gar nicht mehr wissen, was man einer Frau sagen soll“, erzählt von Gierke. Denen erkläre sie dann gern, wie man „nett und einfach“ Personen anspricht: Es spreche nichts dagegen, jemandem zu sagen, dass man ihn oder sie hübsch oder sympathisch finde, und nach der Handynummer zu fragen. Wichtig sei, dass man es auch akzeptiere, wenn die andere Person Nein sagt.

„Ich würde auch lieber Blumen malen“

Andere stoßen sich den teils sehr vulgären Begriffen, die die Frauen auf den Boden schreiben. Vor ein paar Monaten hat von Gierke Folgendes auf die Straße gemalt: „Wenn hier weniger los wäre, hätte ich dich gekillt, du Nutte, du Schlampe, du Fotze.“ Eine Frau hatte sich damit an die Gruppe gewandt. „Klar ist das krass“, sagt die 22-Jährige. „Ich würde auch lieber Blumen oder Katzen auf die Straße malen, aber das ist nicht die Realität.“

„Belästigung ist immer noch ein Thema“: Passantin Susanne Veth. Quelle: Katrin Kutter

Die meisten Menschen reagierten allerdings positiv, wenn sie die Aktivistinnen etwas ankreiden sehen, sagt Richter. Mittlerweile nimmt die Catcall-Bewegung bundesweit Fahrt auf.

Richter und ihre Mitstreiterinnen unterstützen etwa eine Online-Petition, die fordert, verbale sexuelle Belästigung in Deutschland strafbar zu machen und betont, dass davon alle Geschlechter betroffen sein können. In anderen EU-Ländern wie Frankreich, Portugal, Belgien und den Niederlanden gibt es dafür schon länger Geldstrafen. Mehr als 60.000 Menschen haben die Petition bereits unterzeichnet. Auch Dutzende Bundestagsmitglieder, vornehmlich der Grünen, unterstützen die Initiative, die mit den Worten beginnt: „Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.“

Catcallsofhannover sind über Instagram oder per E-Mail an catcallsofhannover@gmx.net für Einsendungen erreichbar. Weder der Account noch die Gruppe ist exklusiv für Frauen. An sie könne sich jeder wenden, der oder die eine Situation schildern möchte – Frauen, Männer und Menschen aus der LGBT-Community, erklären die Aktivistinnen.

Von Nadine Wolter