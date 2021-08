Hannover

Die Polizeidirektion Hannover sucht nach einem Mann, der am Sonnabend an der Vahrenwalder Straße bedroht wurde. Während der mutmaßliche Täter gefasst werden konnte, fehlt vom Opfer jede Spur.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonnabend zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten. Auf dem Fußweg vor einer Bank an der Vahrenwalder Straße zwischen der Halkettstraße und dem Vahrenwalder Platz soll der mutmaßliche Täter gegen 14.40 Uhr das unbekannte Opfer im Gesicht verletzt und den Mann dann mit einem Messer bedroht haben. „Als ein bislang unbekannter Zeuge eingriff, ließen die Kontrahenten voneinander ab und gingen in unterschiedliche Richtungen weg“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover.

Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung den 26-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Die bedrohte Person ging die Vahrenwalder Straße in Richtung stadtauswärts entlang und konnte durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Hannover sucht nun nach weiteren Zeugen. Insbesondere wird nach der bislang unbekannten bedrohten Person gesucht und dem Zeugen, der eingegriffen hatte. Die Personen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Rufnummer (0511)1092717 zu melden.

Von Manuel Behrens