Etwa 15 Menschen haben sich am Sonntagabend im Sahlkamp zu einer Schlägerei verabredet und sind mit Messern und Stöckern aufeinander losgegangen. Anwohner hatten die Polizei gegen 21 Uhr zur Stadtbahn-Endhaltestelle Alte Heide gerufen. Doch als die Beamten dort eintrafen, waren die Kontrahenten schon verschwunden. Erst im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten drei Männer, einer von ihnen war schwer verletzt. Die Suche nach den weiteren Beteiligten dauert an.

Auslöser war Streit vor wenigen Tagen

Grund für die blutige Auseinandersetzung war laut Behördensprecherin Antje Heilmann offenbar ein Streit wenige Tage zuvor. „Um dies zu klären, hatten sich die Beteiligten verabredet“, sagt sie. Was der Auslöser für die völlig eskalierte Auseinandersetzung war und ob eventuell zwei Familien aufeinander losgegangen sind, ist noch unklar. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt Heilmann dazu.

Kurz nach der Schlägerei stoppten die Polizisten jedoch in der Nähe der Haltestelle einen Wagen mit drei Syrern. Offenbar waren sie vom Tatort geflohen. Ein 21-Jähriger an Bord des Autos hatte bei der Auseinandersetzung Stichwunden am Arm erlitten und musst seit Sonntagabend stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein 28-Jähriger trug wiederum Schürfwunden davon, der Dritte im Fahrzeug – ein 35-Jähriger – blieb unverletzt. „Waffen wurden nicht sichergestellt“, sagt Heilmann. Die Verletzten konnten bisher noch nicht näher zur Schlägerei befragt werden.

Bis zu 15 Personen an Schlägerei beteiligt

Insgesamt gehen die Ermittler nach jetzigem Stand von etwa zehn bis 15 Personen aus, die sich zur Schlägerei im Sahlkamp verabredet hatten. Diese Angaben stützen sich auf Zeugenaussagen, die von Südländern im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren sprachen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzungen und nimmt Hinweise unter Telefon (0511) 109 33 17 entgegen.

