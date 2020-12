Mit Pistole im Wettbüro: Polizei Hannover sucht bewaffneten Räuber

Hannover

Die Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera einen bewaffneten Räuber, der ein Wettbüro in Hannover-Badenstedt überfallen hat. Bereits Anfang Oktober hatte der Unbekannte einen Angestellten in der Tipico-Filiale an der Empelder Straße mit einer Pistole bedroht. Da der 23-Jährige allerdings lautstark um Hilfe rief, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht.

Der etwa 1,65 Meter große Räuber betrat das Wettbüro am 2. Oktober gegen 11.05 Uhr. „Unvermittelt richtete er eine Waffe auf den 23-jährigen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe des Geldes“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Die Aufnahmen der Videokamera zeigen, wie der Unbekannte eine schwarze Pistole in der rechten Hand hält.

Sofortige Fahndung verläuft erfolglos

Sein Gesicht verdeckte der Räuber mit einer weiß-blauen OP-Maske. Quelle: Polizei

Da der Angestellte umgehend um Hilfe schrie, floh der schlanke Unbekannte sofort und ohne Beute. Der 23-Jährige alarmierte zwar direkt die Polizei, doch die konnte den Verdächtigen nicht mehr fassen. Der Gesuchte trug einen Kapuzenpullover der Marke Jack & Jones in den Farben Dunkelrot und Dunkelblau. Dazu hatte der Mann eine schwarze Nike-Trainingshose mit weißem Seitenstreifen und weiße Sportschuhe an. Hinweise werden unter Telefon (0511) 109 55 55 erbeten.

Von Peer Hellerling