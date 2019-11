Hannover

So einen Hitzesommer gab es in Hannover noch nie, zumindest noch nicht, seitdem Wetterdaten aufgezeichnet werden. Die Meteorologen zählten für die Landeshauptstadt 74 Sommertage, das sind Tage mit einer Höchsttemperatur von über 25 Grad. Der bisherige Rekordsommer im Jahr 2003 hatte dagegen „nur“ 56 Sommertage. Aufgezeichnet werden die Werte seit 1936.

Und es gibt einen weiteren Rekord: Der Temperaturdurchschnitt dieses Sommers liegt bei 19,6 Grad, das sind drei Grad mehr als im langjährigen Mittel. Der bisher wärmste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war im Jahr 2003, mit 19,5 Grad. Der heißeste Tag des Jahres war mit 36,5 Grad der 7. August.

Wissenschaft erwartet häufiger Hitzewellen

Auch wenn noch immer einige Politiker das Gegenteil behaupten: Meteorologen und Klimaforscher sind sich einig, dass der heiße und auch besonders trockene Sommer in Norddeutschland eine Folge des Klimawandels ist. Und es kommt noch einiges auf uns zu. Die in Oxford forschende Physikerin und Philosophin Friederike Otto erwartet in den kommenden Jahrzehnten immer mehr Hitzewellen auf die Region Hannover zukommen. „Eine Hitzewelle, wie sie in diesem Sommer zu erleben war, ist bereits jetzt sechsmal wahrscheinlicher geworden“, sagt Otto, eine der meistzitierten Klimawandelexperten, dieser Zeitung. Immer häufiger auftretende Hitzewellen würden zum größten Klimawandelproblem für Hannover werden, sagt die Wissenschaftlerin.

Ab nach Hause? Schulen könnten künftig häufiger gezwungen sein, Hitzefrei zu geben. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Schaffen wir das: Weniger Emissionen?

In 20 Jahren werde sich die Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen in Hannover wegen des anhaltenden Klimawandels noch einmal verdoppeln, sagt Otto. Wie es in 50 Jahren aussehe, hänge „extrem davon ab, ob es uns gelingt, Emissionen drastisch zu reduzieren“, betont die Expertin.

Die Folgen der diesjährigen Hitzewelle in Hannover sind noch nicht absehbar. Klar ist jetzt schon, dass zahlreiche Bäume, unter anderem auch in der Eilenriede, eingegangen sind. Betroffen sind vor allem junge, neu gepflanzte Bäume.

Braucht Hannover einen „Hitze-Aktionsplan“?

Die Region Hannover hat gerade eine „Gesamtstrategie zur Klimaanpassung“ erarbeitet. Einiges ist noch unkonkret, aber auf die Behörden wartet viel Arbeit. Zum Beispiel wird in dem Papier die Erarbeitung eines Hitze-Aktionsplans vorgeschlagen – wie auch immer der genau aussehen soll. Vorgesehen sind unterschiedliche Maßnahmen wie zum Beispiel ein Hitzewarnsystem, die Reduzierung von Hitze in Büros und Wohnungen, die besondere Beachtung von Risikogruppen wie zum Beispiel alter und kranker Menschen und eine veränderte Stadtplanung.

Amberbäume wie dieser nah dem der Platz der Weltausstellung in Hannovers City sorgen für kühlere Temperaturen in der Innenstadt. Quelle: Orlowski

An heißen Sommertagen kann die Temperatur in der hannoverschen Innenstadt fünf oder auch mehr Grad höher sein als in einem Dorf im Umland. In anderen Großstädten gilt das ebenso. In Essen beispielsweise plant die Baudezernentin sogenannte Freiluftschneisen durch Häuserschluchten, begrünte Dächer und begrünte Fassaden gibt es dort bereits. Die Stadt pflanzt jedes Jahr 800 der besonders gegen Hitze und Dürre widerstandsfähigen Amberbäume an die Straßenränder. Denn Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern sorgen auch durch Verdunstung für kühlere Temperaturen.

Trinkwasserversorgung ist gesichert

Die Trinkwasserversorgung für Hannover sei trotz allem sicher, auch in Hitze- und Dürreperioden wie im vergangenen Sommer, sagt der Sprecher des Versorgungsunternehmens Enercity, Carlo ­Kallen. Das Grundwasserreservoir im Fuhrberger Holz hat eine Kapazität von 600 Millionen Kubikmetern, pro Jahr entnimmt Enercity dort etwa 42 Millionen Kubikmeter Wasser. Außerdem sei die ­Kapazität des Grundwassers kurzfristig nicht vom Regenwasser abhängig.

Hier kommt Hannovers Trinkwasser her: Die Anlage im Fuhrberger Feld. Quelle: Rainer Dröse

Die Autoren der „Gesamtstrategie zur Klimaanpassung“ haben sich nicht nur über Hitzefolgen, sondern unter anderem auch über die Folgen von Starkregenereignissen Gedanken gemacht. Unter anderem geht es um die Vermeidung von Erosion, die Sicherung des Verkehrs während und nach Extremwetterereignissen und den verbesserten Gebäudeschutz durch Überflutungen.

Zahl der Unwetter wird steigen

Auch hier warnt Wetterwissenschaftlerin Friederike Otto: Es sei davon auszugehen, dass der Klimawandel die Regenintensität in Gewittern steigere. Ein Beispiel dieser Regenintensität gibt es Ende Juni des vergangenen Jahres. Nach ein paar sehr heißen Tagen setzt am Nachmittag des 22. Juni 2017 schlagartig Starkregen ein, ein schweres Unwetter zieht über die Region hinweg. Innerhalb weniger Minuten kamen in Hannover fast 26 Liter Regen pro Quadratmeter herunter, es schüttete wie aus Eimern.

Sehen wir das künftig häufiger: Bei einem unwetterartigen Regenguss konnte die Kanalisation in der List die Wassermassen nicht schnell genug aufnehmen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Regenmenge entspricht ungefähr einem Drittel der sonst üblichen Regenmenge im gesamten Juni. Regionsweit musste die Feuerwehr 600-mal ausrücken. Straßen waren durch den Sturzregen überflutet. Keller standen unter Wasser, entwurzelte Bäume versperrten Straßen, weil mit dem Regen auch ein Sturm über die Region hinweg gezogen ist. Auch damit werden wir künftig häufiger leben müssen.

