Glühweinschluss um 21 Uhr? Diese strikte Regelung auf dem hannoverschen Weihnachtsmarkt erstaunt die vier Studentinnen, die zu Füßen der Marktkirche den Tag ausklingen lassen. Aus ihrer Osnabrücker Heimat sind sie andere Zeiten gewohnt. „Am Wochenende haben die Weihnachtsmarktbuden bei uns bis 22 Uhr geöffnet“, sagt Monique Macke, als der gestrenge Nachwächter an ihnen vorbeispaziert und den Zapfenstreich einläutet. Die vier studieren in Hannover an der Sparkassenakademie. Die Aufforderung des Nachtwächters finden sie zwar sympathisch. „Aber wenn wir nächstes Jahr wieder hier sind, dann soll die Stadt die Öffnungszeit bitte um eine Stunde verlängern“, sagt Loreen Götze verschmitzt.

Am Wochenende ist der Ton manchmal etwas ruppiger

Marcel Scheffzick kennt das schon. In seinem Nachtwächter-Kostüm ist der 27-Jährige regelmäßig ab 20.45 auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und erinnert die Gäste an das Ende der adventlichen Altstadtsause. Dass er jemals so richtig angepöbelt oder als Spaßbremse beschimpft wurde, das ist ihm noch nicht passiert. „Mein Kollege hat erzählt, dass der Ton höchstens mal am Wochenende etwas ruppiger wird“, verrät er. Denn egal ob Werktag ist oder Wochenende: In den hannoverschen Marktgassen ist immer um 21 Uhr Feierabend.

„Ich weiß ja, dass ich nach Hause muss“: Marija Harte aus Garbsen mit dem Nachtwächter auf dem Weihnachtsmarkt. Quelle: Irving Villegas

„Es ist ein Familien-Weihnachtsmarkt“

Wie die meisten anderen Großstädte hat auch Hannover vor Jahren versuchsweise die Sperrstunde des Weihnachtsmarkts herausgeschoben. „Aber die Stimmung kippt nach 21 Uhr“, sagt Marktchef Michael Flohr. Wenn um 19 Uhr im Gedränge ein versehentlicher Anrempler passiere, „dann drehen sich beide um und entschuldigen sich“, sagt Flohr. Nach 21 Uhr, wenn reichlich Glühwein geflossen ist und zudem Besucher zum Vorglühen kämen, steige bei gleicher Gelegenheit schnell die Aggressivität. „Wir sind ein Familien-Weihnachtsmarkt“, sagt Flohr: „Von München bis Hamburg schließen deshalb alle mir bekannten Großstadt-Weihnachtsmärkte um 21 Uhr.“

Zusätzliches Flair

Wirklich durchsetzen muss der Nachtwächter die Schließzeit nicht. Das tun im Zweifelsfall die Sicherheitskräfte, und die meisten Budenbetreiber halten sich ziemlich minutiös an den amtlich vorgeschriebenen Feierabend. Scheffzick, der im Hauptberuf Förderschul-Referendar ist und sich den adventlichen Nebenjob tageweise mit einem Kollegen teilt, ist eher die freundliche Figur, die dem Weihnachtsmarkt ein bisschen zusätzliches Flair verleiht.

Nachtwächter mit Hellebarde und Horn

Dabei wirken die Insignien des Nachtwächters martialisch. Mit fast drei Meter langer Hellebarde und einem Horn, mit dem seine Vorgänger einst vor Feuersbrünsten und Eindringlingen warnten, spaziert er zwischen den Ständen umher. Schwarzer Schlapphut und Lodenmantel sind seine Kennzeichen. „Ach, der Totengräber kommt“, ruft die Frau vom Fischstand fröhlich, als Scheffzick um die Ecke biegt. Die kleine Laterne dagegen ist nur Beiwerk: Im 17. Jahrhundert gab es keine Straßenbeleuchtung, sie war notwendiges Utensil. Heute überstrahlen die unzähligen Lichterketten des Weihnachtsmarkts das schwach glimmende LED-Teelicht des Nachtwächters.

Mit Hellebarde, Horn und Laterne: Marcel Scheffzick als Nachtwächter. Quelle: Irving Villegas

1777 gab es 16 Nachtwächter in Hannover

Acht solcher Nachtwächter waren um 1600 in Hannover angestellt, je zwei für die vier Quartiere Leinstraße, Markt-, Köbelinger- und Osterstraße. 1777 waren es bereits zwölf Nachtwächter in der Altstadt und vier in der (Calenberger) Neustadt. Sie „rufen von 11 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nach jeder halben Stunde die Zeit aus und blasen, wenn eine Stunde abgelaufen ist“, heißt es in einer alten Chronik. Zusätzlich patrouillierten 32 vom Magistrat bezahlte Helfer, und Mitarbeiter des Garnisonsmilitärs bewachten die Stadttore, die Münze und andere Einrichtungen.

„Noch einen Glühwein schaffe ich nicht“

„Unser Glühwein war so teuer, den trinken wir jetzt noch aus“, sagen Boris Schwanitz (mit Mütze) und Christoph Jäcke zum Nachtwächter. Quelle: Irving Villegas

„Die älteren können mit der Figur des Nachtwächters etwas anfangen und kommen leicht mit mir ins Gespräch“, sagt Scheffzick: „Bei den Jüngeren merke ich oft, dass sie gar nicht wissen, was ich darstelle.“ Vielleicht aber wollen sie es auch lieber gar nicht wissen. Das ist ein bisschen wie mit kleinen Kindern und der Bettgehzeit. „Unser Glühwein war so teuer, den trinken wir jetzt noch aus“, sagen Boris Schwanitz und Christoph Jäckel, die um 21 Uhr noch gemeinsam mit anderen Kollegen aus dem KfH-Dialysezentrum ein Feierabendgetränk auf dem Weihnachtsmarkt nehmen. Die Belehrung des Nachtwächters nehmen sie fröhlich auf. So wie auch Marija Harte aus Garbsen, die die Begegnung mit dem Nachtwächter spaßig findet: „Ich weiß ja, dass ich jetzt nach Hause muss“, lacht sie: „Noch einen Glühwein schaffe ich sowieso nicht.“

Noch ein Selfie mit dem Nachtwächter

Die Runde des Nachtwächters ist beendet. Doch kurz bevor Scheffzick sein Kostüm auszieht, muss er noch einmal posieren: Sandra Hippler aus Hamburg und ihr Freund Mathias Kümmel wollen ein Foto mit dem Darsteller. Sie sind mit Bekannten aus Hannover durch die Gassen geschlendert. „Wir haben in Hamburg auch einen Weihnachtsmarkt – aber der in Hannover ist schöner“, sagt Hippler. Das geht runter, da macht man gerne ein paar Bilder.

„Hannovers Weihnachtsmarkt ist schöner als der in Hamburg": Sandra Hippler und Mathias Kümmel posieren für ein Foto mit dem Nachtwächter. Quelle: Conrad von Meding

Und dann kehrt Ruhe ein auf Hannovers Weihnachtsmarkt. Die meisten Buden haben ihre Rollläden heruntergelassen. Die elektrischen Kerzen an der 22 Meter hohen Weihnachtstanne vor dem Portal der Marktkirche glimmen beschaulich vor sich hin, aus den benachbarten Kneipen dringen fröhliche Stimmen. Bald kommt der Reinigungsdienst und fegt durch. Der Nachtwächter legt sein Kostüm ab. Morgen ist ein neuer Tag auf dem Weihnachtsmarkt.

Ein Nebenjob in zwei Rollen Seit 2005 bietet die Stadt besondere Einsätze auf dem Weihnachtsmarkt an. Die Agentur Trend-ID organisiert das Statistenprojekt im Auftrag Stadt. Zwei Mitarbeiter teilen sich tageweise den Nebenjob mit zwei Rollen: Ab 17.30 Uhr schlüpfen sie in die Rolle des Weihnachtsmanns und verteilen Nüsse an Kinder. Die dürfen zuweilen Gedichte aufsagen, und man darf Selfies mit dem in Rot Gekleideten schießen. Nach einer kurzen Pause ist dann der Nachtwächterrundgang dran. 80 Euro verdienen die Darsteller für ihren Einsatz, der gegen 21.30 Uhr beendet ist.

Von Conrad von Meding