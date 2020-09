Hannover

Die Polizei hat einen 38-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der sturzbetrunken durch Hannover-Marienwerder gefahren ist. Ein Zeuge hatte die Beamten benachrichtigt, als er sah, dass der stark schwankende Mann in einen Wagen gestiegen und davongefahren war. Nach kurzer Suche machten die Polizisten den Verdächtigen ausfindig. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von unglaublichen 5 Promille.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr. Ein 57-Jähriger hatte den schwankenden Betrunkenen an der Hollerithallee entdeckt. „Der Mann war in einen geparkten Skoda Scala gestiegen“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Dort startete der 38-Jährige seine Fahrt Richtung Havelse und bog dann nach rechts gen Garbsen ab.

Führerschein und Schlüssel abgenommen

Nach kurzer Zeit machte eine Streifenwagenbesatzung den Skoda-Fahrer ausfindig und stoppte ihn. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen umgehend mit zur Wache und beschlagnahmten den Führerschein. Den Zündschlüssel musste der Betrunkene auch abgeben. Das Ergebnis der ebenfalls durchgeführten Blutprobe liegt noch nicht vor.

Von Peer Hellerling