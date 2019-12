Hannover

Die Sicherheitsvorkehrungen am Landgericht Hannover sind hoch. Seit diesem Monat müssen sich sieben Männer wegen bandenmäßigen Handels mit Drogen vor der 12. Großen Strafkammer verantworten. Vier von ihnen sollen der rockerähnlichen Gruppierung Brothers till Death (Brüder bis zum Tod) angehören, die anderen drei gelten eher als Gehilfen. Am Donnerstag wurde zwischen den Verfahrensbeteiligten stundenlang über eine Verständigung debattiert, die den Prozess enorm verkürzen könnte.

Frist bis zum 7. Januar

Schließlich präsentierte die Vorsitzende Richterin Britta Schlingmann einen Vorschlag des Gerichts, zu dem sich die Angeklagten und ihre Verteidiger beim nächsten Sitzungstag am 7. Januar 2020 äußern müssen. Im Raum stehen drei Bewährungsstrafen zwischen anderthalb und zwei Jahre sowie vier Gefängnisstrafen zwischen fünf Jahre und neun Monate bis sieben Jahre und neun Monate – wenn die Männer Geständnisse ablegen.

Offenbar dienten die Rockerkutten als Tarnung, um die Aktivitäten mit Drogenanbau und -handel zu verschleiern. Quelle: Polizei

Im März 2019 hatten 300 Polizeibeamte nach mehrmonatigen Ermittlungen und Observationen eine Großrazzia durchgeführt, unter anderem in Hannover, Lehrte und Laatzen, aber auch in den Kreisen Schaumburg und Minden-Lübbecke. In Meerbeck (nahe Stadthagen) wurde eine Marihuanaplantage mit 1050 Pflanzen entdeckt, in Rahden (50 Kilometer westlich vom Steinhuder Meer gelegen) nochmals zwei Plantagen mit 501 und 378 Pflanzen. Im Visier der Ermittler stand mehr als ein Dutzend Verdächtiger, einige Verfahren wurden später abgetrennt.

143.300 Euro bei Jony B. gefunden

Die Beweislast gegen die Angeklagten am Landgericht Hannover ist offenbar groß, sonst hätten sich die Verteidiger sicher nicht auf Verständigungsgespräche eingelassen. Als Haupttäter gilt Jony B. (36), der an allen drei Hanfplantagen beteiligt gewesen sein soll; bei ihm wurden 143.300 Euro beschlagnahmt. B. würde – sollte er sich auf einen Deal einlassen – eine Haftstrafe von sieben Jahre und drei Monate bis sieben Jahre und neun Monate drohen.

Zur Gruppierung Brothers till Death zählt die Kammer außerdem Maximilian B. (23), Daysam H. (33) und Mirkan K. (33). Sie hatten nach den Erkenntnissen der Ermittler am Hanfpflanzenanbau in Meerbeck mitgewirkt. Die Gewächshäuser in Niedersachsen wie in Nordrhein-Westfalen wurden offenbar sehr professionell eingerichtet, dem Vernehmen nach haben Anlagenbau und Aufzucht der Pflanzen mehrere Hunderttausend Euro gekostet.

Deal nur für alle oder keinen

Für die drei Angeklagten Johann I. (37), Thorsten L. (35) und Malek B. (28) forderte der Staatsanwalt am Donnerstag ebenfalls Haftstrafen ohne Bewährung. Doch die Kammer stuft diese drei Männer offenbar nur als Gehilfen ein, würde ihnen demzufolge eine zur Bewährung ausgesetzte Strafe zubilligen. Dies ist auch unter dem Aspekt interessant, dass das Gericht ein festes Paket geschnürt hat. Richterin Schlingmann machte unmissverständlich klar, dass eine Verständigung nur dann infrage kommt, wenn alle Angeklagten und ihre Anwälte dem Deal zustimmen. Schert nur einer der Männer aus, steht ein längerer Prozess ins Haus – der für alle sieben Angeklagten mit höheren Strafen enden könnte.

Von Michael Zgoll