Mittagsruhe, das wäre doch eine gute menschenfreundliche Idee. Nicht unbedingt, um ein langes Nickerchen zu machen, sondern um etwas Schweigen in die Welt zu bringen. Wenn der rastlose Nachbar seinen scheinbar mit Formel-1-Motor bestückten Rasenmäher abschalten müsste und im Homeoffice endlich Ruhe einkehren könnte. Oder schwere Geräte von der Baustelle gegenüber vorm Bürofenster schweigen müssten, weil nicht nur das Bruttosozialprodukt zählte, sondern auch die Stille.

Wenigstens für zwei Stunden, sagen wir, von 13 bis 15 Uhr. Aber Mittagsruhe: Klingt das nicht behäbig nach Schwarz-Weiß-Fernsehen und Mondscheintarif der Deutschen Bundespost? Nach Vormoderne und gemütlicheren Jahrzehnten, als Kaffee nicht unbedingt „to go“ sein musste?

Tatsache ist: In der Landeshauptstadt gibt es von Amts wegen keine Mittagsruhe. Sie ist in keiner Verordnung festgehalten und in keinem Amtsblatt notiert. Auch ein regelndes Bundesgesetz existiert nicht. Im vergangenen Jahr rückten Polizeibeamte zu rund 3000 Einsätzen aus, um irgendwo in der Region Hannover einen Nachbarschaftsstreit wegen Ruhestörung zu schlichten und Belästiger zu beruhigen.

Aber in 2600 dieser Fälle waren die Besatzungen im Streifenwagen zwischen 18 Uhr und sechs Uhr morgens unterwegs, ermahnten wegen Partys, Heimwerkerei oder Leuten, die zu laut im Garten quatschten. Wenn gutes Zureden nicht half, wurden Verfahren eingeleitet, um diese Ordnungswidrigkeiten empfindlicher zu ahnden.

Es gibt kein Gewohnheitsrecht auf Mittagsruhe

Wer sich dagegen in der Mittagszeit gestört fühlt, hat oft schlechte Argumente. Man mag denken, früher habe es doch so etwas gegeben, eine Art Gewohnheitsrecht auch ohne schriftliche Fixierung, oder es gehöre sich schon aus Anstand, eine Zeit lang niemanden zu belästigen mit den eigenen Lebensgeräuschen. Dennoch: Nicht jeder Lärm zur Tagesmitte ist erlaubt, es kommt auf die Quelle an.

Vielleicht hätte Theodor Lessing, in Hannover 1908 Gründer des kurzlebigen Deutschen Antilärm-Vereins, an etwas ähnliches gedacht wie die 32. Verordnung zum Bun­des­immis­sions­schutz­ge­setz, ergänzt um die aktuelle Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Darin sind 57 Instrumente aufgeführt, die dem empfindsamen Lessing wie der Sound der Hölle vorgekommen wären. Es sind fast fünf Dutzend Geräte, die vom Abend bis zum nächsten frühen Morgen in Wohngebieten außer Betrieb sein müssen. Für die Mittagszeit an Wochentagen gilt von 13 bis 15 Uhr ansonsten: Laubbläser, Laubsammler, Freischneider, Kettensägen und Graskantentrimmer müssen im Schuppen bleiben.

Kleingärtner verbieten Ruhestörungen

Etliche dieser Geräte kommen in Kleingärten zum Einsatz. Im Laubenpieperland müssen alle Maschinen von 13 bis 15 Uhr schweigen. Der Bezirksverband Hannover hat dies Verbot in seiner Satzung festgelegt und zusätzlich „Ruhestörungen“ durch Radios, Fernseher und Verstärker grundsätzlich untersagt.

Ruhe zur Mittagszeit: Nicht immer ist das so einfach. Quelle: Heidrich

Herrlich, denkt man, geht durch eine grüne Laubenlandschaft und sieht in einem Schaukasten, wie ein hilfloser Vorstand „zum wiederholten Male“ erinnert, dass eben dieses untersagt sei. Nicht einmal hier also ist sicher Ruhe.

Was Lärm ist, hängt natürlich von der eigenen Wahrnehmung ab. Lärm ist nicht die Party, die man selbst veranstaltet. Das Umweltministerium formuliert es so: „Beeinträchtigt der Schall den Menschen, spricht man von Lärm.“ Das kann sogar der dumme Vogel sein, der am sehr frühen Morgen jubelnd den neuen Tag begrüßt, und es sind immer diejenigen Motorradfahrer, die durch eine winzige Drehung ihres Handgelenks ihre Motoren so lauthals aufdrehen, dass Lärm in der Definition des Ministeriums durch Straßen dringt, in Ohren von Passanten dröhnt und weiter noch, in Hunderten Metern Entfernung, durch deutsche Doppelverglasung in Wohnungen einbricht. Und das soll erlaubt sein.

„Ungeheuerliche Unruhe, grauenhafte Lautheit“

Stille ist von Lärm bedroht, nie ist es andersherum. Wozu Lessing, Privatdozent für Philosophie an der Technischen Hochschule Hannover, vor mehr als 100 Jahren schrieb: „Ungeheuerliche Unruhe, grauenhafte Lautheit lastet auf allem Erdenleben.“ Doch in kommunalen Satzungen muss nicht ausdrücklich erwähnt sein, dass von 13 bis 15 Uhr Mittagsruhe zu herrschen habe, andere Vorschriften den Schall betreffend können gegen Störenfriede zu Hilfe eilen, die über privatrechtliche Regelungen etwa einer Hausordnung hinaus reichen.

Im Ordnungswidrigkeitengesetz formuliert Paragraf 117, was idealtypisch „unzulässiger Lärm“ ist und warum Verursachern bis zu 5000 Euro Bußgeld droht. In Frage kommt da, „... wer ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen.“ Auf die Uhrzeit kommt es nicht an.

Theodor Lessing hätte diesen Passus in Zeiten fortschreitender Industrialisierung vielleicht schärfer formuliert. Mit einer Einschätzung jedenfalls lag er falsch, er schrieb sie im April 1911 auf, als sich sein Verein nach drei Jahren und nur 1000 überzeugten Mitgliedern auflöste: „Unsere Sache kam noch zu früh, wird sich aber immer wieder melden und wird siegen.“ Er vergaß all die Leute, die sich an die wichtigste Regel aller akustischen Weltverschmutzer halten: einfach ignorieren, dass man andere stören könnte.

Von Gunnar Menkens