Kirchrode

„Früher war hier einiges los“, sagt Wirt Werner Eggert. „In den besten Zeiten haben wir hier von Oktober bis Februar bis zu 9000 Gäste bedient.“ Mehr als 20 Jahre lang hat er im Keller des Bemeroder Rathauses das Mittelalterlokal Excalibur geführt. Nun muss er mit dem beliebten Lokal nach Algermissen (Kreis Hildesheim) umziehen. Denn die Stadt hatte ihm aufgrund von Mängeln beim Brandschutz gekündigt. „Das ist so, als würde einem jemand das Haus wegnehmen“, sagt Eggert.

Wie ein Stadtsprecher erklärte, würde die brandschutztechnische Sanierung der Räumlichkeiten mindestens eine halbe Million Euro kosten. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage stehe das Geld der Stadt nicht zur Verfügung. „Das ist eine absolut traurige Sache, dass sich Hannover sowas antut“, sagt Eggert. Er und seine Mitstreiter hätten alles versucht, um das Kellerlokal zu erhalten. Doch der Versuch, eine Sondergenehmigung zu bekommen, scheiterte. Auch eine Online-Petition konnte die Schließung nicht verhindern. „Man muss damit abschließen“, sagt der Wirt.

Das komplett fensterlose Gewölbe erfüllt nicht mehr die aktuellen Ansprüche an den Brandschutz. Quelle: Lisa Eimermacher

Bis spätestens April will Eggert ausgezogen sein. Die detailreichen Mauern und die Gewölbe müssen im Keller in Kirchrode zurückbleiben. „Das ist natürlich traurig, weil wir das so nicht mehr aufbauen können und es Jahre gedauert hat, es zu errichten“, sagt seine Frau Maritta Eggert.

Fachwerkbau mit Biergarten in Algermissen

Trotzdem blickten die beiden hoffnungsvoll in die Zukunft. Den Umzug in einen alten Fachwerkbau in Algermissen sieht der Wirt als Neuanfang: „Wir bauen uns ein Zuhause zusammen mit unserer Community auf; Excalibur 2“, sagt der gelernte Fleischer. Die treuen Gäste sollen ihre Ideen mit einbringen. Das neue Lokal ist mit einem Biergarten mit 220 Außenplätzen verbunden. Das neue Gebäude stehe unter Denkmalschutz und bestehe aus zwei Ebenen, erklärt Eggert. Die untere Ebene hat einen Scheunencharakter und bietet Platz für 90 Personen, während es auf der oberen Ebene 70 Plätze gibt. Die obere Etage sei eng, flach und mit schweren Balken verbaut. Auf den zwei dazugehörigen großen Parkplätzen planen die Eggerts, Mittelaltermärkte zu veranstalten. Auf dem Markt sollen bis zu 600 Menschen Platz finden.

Verzögerung wegen Wintereinbruchs

Seit zwei Monaten sind sie schon dabei, den alten Laden auszuräumen. Eigentlich sollten sie bis Ende Januar bereits ausgezogen sein, aber die Stadt sei kulant gewesen. Wegen Corona und des Wintereinbruchs habe sich der Umzug verzögert. Kürzlich wurden die Bänke und Tische an den neuen Standort gebracht. Später folgen die Maschinen aus der Küche. Der Rest des Umzugs soll dann mit Unterstützung der Stadt erfolgen. Anschließend muss alles im neuen Lokal aufgebaut werden. Der obere Bereich und der Biergarten seien bereits fertig.

Der Wirt erzählt begeistert davon, wie früher in Kirchrode bei Auftritten vom Sänger von Subway to Sally, Versengold und Saltatio Mortis auf der Theke getanzt wurde. Auch Peter Rackelmann verbindet mit dem Excalibur viele Erinnerungen. Seit zehn Jahren hat er den jüngsten Besuchern bei mittelalterlichen Kindergeburstagen spielerisch Geschichte vermittelt. Für die Mittelalterszene auch außerhalb Hannovers war das Excalibur eine feste Anlaufstelle. „Nur 25 Prozent unserer Gäste kamen aus Hannover, 75 Prozent kamen aus dem Rest Deutschlands“, sagt Eggert.

Zur Galerie Excalibur-Wirt Werner Eggert blickt positiv in die Zukunft: „Mann muss damit abschließen und die Kraft dafür nutzen, etwas Neues aufzubauen“.

Die ehemaligen Gäste Niklas Wolters und Thomas Grunt haben sich im Excalibur alle zwei Wochen mit ihrem Stammtisch getroffen und Feste gefeiert. „Das war sozialer Zusammenhalt“, sagt Thomas Grunt. „Wir werden versuchen, uns ab und zu in Algermissen zu treffen, aber das können wir nicht mehr so oft, weil es weiter weg ist“, sagt Niklas Wolters.

Der ehemalige Mitarbeiter Lars Henrieci erinnert sich an den Spaß, den er als Kellner bei den mittelalterlichen Gelagen hatte. Damit, dass der Laden umziehen muss, kann er gut umgehen: „Ich finde das gar nicht schlimm, weil ich von Hildesheim aus mit dem Fahrrad zum neuen Excalibur fahren kann“.

Von Lisa Eimermacher