Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach einem bislang ungelösten Raubüberfall auf eine Bäckerei im vergangenen Jahr. Am 1. September 2019, einem Sonntagabend, war gegen 21.30 Uhr ein 30 bis 35 Jahre alter Mann in der Backstube des Geschäfts an der Ahornstraße in Hannover-Mittelfeld erschienen. Dort bedrohte er einen 38-jährigen Mitarbeiter und verlangte Geld.

Dieser Mann soll am 1. September eine Bäckerei in Hannover-Mittelfeld überfallen haben. Quelle: Polizei

Dem Bäcker gelang es unter einem Vorwand, in einen Raum hinter der Backstube zu gelangen. Von dort holte er ein Metallrohr und schlug damit so lange auf den Räuber ein, bis dieser ohne Beute die Flucht ergriff. Jetzt hat die Behörde eine Phantomzeichung des Täters veröffentlicht, die auf der Beschreibung des Bäckers zurückgeht.

Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß. Er ist schlank, hat ein breites Kreuz und geht etwas gebeugt. Er spricht mit osteuropäischem Akzent. Auffällig ist ein Tattoo an seiner linken Schläfe, das ein Kreuz zeigt. Er hat zudem fleckige Zähne, Zahnlücken und Aknenarben im Gesicht. Er hat dunkle, glatte Haare mit Mittelscheitel, die an den Seiten abrasiert sind. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner