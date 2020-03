Verkehr in Mittelfeld - Reizüberflutung am Zebrastreifen? Kuriose Debatte in Mittelfeld

Die Grünen wünschen sich ein gelb blinkendes Warnzeichen an einem Zebrastreifen in Mittelfeld. Ein Beamter der Polizeiinspektion widerspricht und warnt vor einer Reizüberflutung für Autofahrer.