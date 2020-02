Hannover

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der Stadtbahnlinie 8 in Hannover-Mittelfeld zu Behinderungen gekommen. An der Garkenburgstraße war gegen 21.30 Uhr der Fahrer eines E-Rollers von einer Bahn der Üstra erfasst worden. Dabei wurde der junge Mann von der Bahn mitgeschleift und schwer verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Die Üstra setzt Busse zwischen den Haltestellen Stadtfriedhof Seelhorst und Messe/Nord ein.

Fahrerin der Stadtbahn und Augenzeugin unter Schock

Die Stadtbahnfahrerin und ein Augenzeuge mussten von Rettungskräften betreut werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Von Tobias Morchner