Hannover

Wenn Latin-Percussion auf soulige Frauenstimmen trifft, Ray Charles portugiesisch singt, und „Rhythm is a Dancer“ als Cumbia daherkommt – dann ist die Rede von Mo’ Horizons. Das hannoversche Duo kreiert seit nunmehr zwei Jahrzehnten Musik für Tanzfläche und Hängematte, seine Musik ist sowohl in Clubs als auch in Cafés zu hören. Und manchmal sogar im Kinosessel.

Auf der Schulbank mit Mousse T.

Begonnen hat die Reise einst in Hannover-Buchholz. Hier zimmerte sich Ralf Droesemeyer Anfang der Neunzigerjahre das Chocolate City Studio, und zwar gemeinsam mit einem gewissen Mustafa Gündogdu, heute ungleich bekannter als Mousse T. „Wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir waren dicke Buddies. Da wir beide Musik machten, entstand die Idee, ein Studio aufzubauen“, erzählt Droesemeyer beim Interview.

Die zwei von der Funk-Stelle: Mark „Foh“ Wetzler und Ralf Droesemeyer (r.) Quelle: agogo records

Gemeinsam arbeiteten sie am Bandprojekt Fresh and Fly, bewegten sich dann aber musikalisch auseinander. Mousse T. produzierte House, die diskret elektrifizierten Varianten der Clubbeats, während sich Drösemeyer vor allem für handgemachte Musik interessierte. Er schaute sich in Hannover und Umgebung nach spannenden Bands um und entdeckte dabei den Soul-Sänger Cunnie Williams. Zwei Alben nahm er mit Williams auf, wofür er einige Lorbeeren und weitere Produzenten-Engagements erntete, darunter ein Album mit Randy Crawford. „Als ich damals in Hamburg für die WEA (heute Warner Music) gearbeitet habe, stand ich irgendwann vor der Frage: Gehe ich weiter in Richtung Major-Produktion oder folge ich meinem Herzen?“

Lieber mit Herz statt für den Mainstream

Droesemeyer entschied sich fürs Herz, und das schlug für Musik abseits des Mainstreams, insbesondere für Acid Jazz. Das war die Mischung aus organischer und elektronischer Musik, die damals gerade von England nach Deutschland herüberschwappte. Eine Leidenschaft, die er mit seinem DJ-Kollegen Mark „Foh“ Wetzler teilte und aus der schließlich das Projekt Mo’ Horizons entstand.

Freizeit im Plattenladen

Das Duo konnte aus einigen Jahren DJ-Erfahrung schöpfen: „Wir waren richtige Vinyl-Nerds, immer auf der Suche. Unsere Freizeit haben wir meistens in Plattenläden verbracht“, sagt Droesemeyer. Im Chocolate City Studio mixten sie fortan tanzbare Grooves mit Stilen aus vornehmlichen wärmeren Ländern. Sie verknüpften Samba-Rhythmen mit Soul-Gesang, Bläser-Samples mit Salsa-Klavier, Funk-Riffs mit lässigen Bongo-Beats.

Kein Strand, aber immerhin Sand: Ralf Droesemeyer und Mark „Foh“ Wetzler beim Fotoshooting 1999. Quelle: Hennig Scheffen

Wobei ihr farbenfroher Mix nicht überall auf offene Ohren stieß: „Am Anfang haben wir von vielen Plattenfirmen Absagen bekommen, das passte denen nicht in den aktuellen Sound rein,“ erinnert sich Droesemeyer. Doch als das Debüt „Come Touch The Sun“ 1999 beim Nürnberger Label Stereo Deluxe erschien, zeichneten sich schnell Erfolge ab. Mehrere Songs landeten in den Club-Charts, der Song „Foto Viva“ gelangte ins Radio, und das Duo reiste zu Gigs bald bis nach Australien.

Erfolge mit Noam Bar und Denise M’Baye

Seitdem haben sich Mo’ Horizons auf der Sonnenseite des Dancefloors fest etabliert, mit insgesamt sechs Studioalben, das jüngste „Music Sun Love“ ist gerade erschienen. Als Gastmusiker ist etwa der hannoversche Percussionist Nené Vasquez dabei, der das Mo'Horizons Soundsystem auch live unterstützt. Denise M’Baye, man kennt sie auch als Nonne Schwester Lela aus der ZDF-Serie „Um Himmels Willen“, singt auf dem Album eine Strandspaziergangversion von „Rhythm is a Dancer“. Noam Bar, aus Israel stammenden Hannoveranerin singt das famose „You Gotta Know It“ – hier der Youtube-Clip zum Reinhören.

Hannoveraner, die Mo’ Horizons nicht kennen, müssen sich nicht schämen. Droesemeyer und „Foh“ bleiben seit inzwischen 20 jahren auf vornehmer Distanz zur Hannover-Schickeria. Aber auf Spotify zählt das Duo knapp 500.000 Follower, viele der Songs werden millionenfach geklickt – und offenbar auch in Hollywood gehört. 2015 meldete sich die Produktionsfirma des Ben-Stiller-Films „Zoolander 2“ und wählte Mo’ Horizons’ „Pe Na Estrada“ für den Soundtrack aus, die portugiesische Version von „Hit the Road Jack“.

Im Süden am Strand, in Hannover vor dem Computer

Die Idee zu dem Cover sei ihm unter der Sonne Portugals gekommen, erzählt Droesemeyer. Doch auch schlechtem Wetter weiß er durchaus etwas abzugewinnen: „Wenn es hier regnet, bin ich eher motiviert, mich vor den Computer zu setzen und Musik zu machen, als wenn ich irgendwo im Süden unter der heißen Sonne bin. Da zieht es mich dann eher an den Strand.“

Hier noch eine Kostprobe: Mo’ Horizons mit Sängerin Denise M’Baye 2012 live bei einem Festival in Barcelona:

Von Jakob Buhre