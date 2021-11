Hannover

Eine Zugbegleiterin aus Hannover geht gerichtlich gegen ihren Arbeitgeber, die Deutsche Bahn, vor. Die 43-Jährige leidet nach eigenen Angaben seit Jahren unter Mobbing. Beschwerden bei Vorgesetzten seien ergebnislos verpufft. Selbst der Bahn-Vorstand in Frankfurt sei 2019 informiert worden. Allerdings nicht mit dem erhofften Ergebnis. „Man hat ihr angeboten, sich auf freie Stellen zu bewerben. Andernfalls wurde ihr eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorgeschlagen“, sagt Anwalt Michael Falke.

Zugbegleiterin: „Meine Arbeit hat mich krank gemacht“

Falke vertritt die 43-Jährige am Arbeitsgericht. Dort verklagt sie die Bahn auf 30.000 Euro Schadensersatz wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte. „Meine Arbeit hat mich krank gemacht“, sagt die Zugbegleiterin.

Sie beschreibt ein systematisches Mobbing und spricht von einer „Magdeburger Gruppe“. Ein harter Kern von Kollegen aus Ostdeutschland, allerdings beteiligten sich auch Mitarbeiter aus Westdeutschland am Mobbing, sagt die Zugbegleiterin. „Nach der Wahrnehmung der Klägerin besteht der Umgang innerhalb dieser Gruppe im Wesentlichen darin, dass zwischenmenschliche Beziehungen geschaffen werden sollen, ohne eine feste Partnerschaft einzugehen“, schreibt Anwalt Falke an das Arbeitsgericht.

Neun Kollegen werden in Klageschrift namentlich genannt

Als die heute 43-Jährige 2011 zur Bahn kam, sei sie sehr herzlich und freundlich aufgenommen worden, erzählt sie. Aber dann sei sie schnell zum Objekt der Begierde eines Vorgesetzten geworden. „Als ich ihn abwies, wurde es schlimm”, erzählt sie. Einmal habe er sie aufgefordert, sich vor den Kollegen herumzudrehen, damit sie ihren Po sehen könnten. Während einer Schulung habe ihr ein Trainer Pornofilmchen vorgespielt. Kolleginnen rempelten sie mehrfach absichtlich an. Und in Gegenwart von Kollegen sei sie am 14. März 2019 auf das Übelste sexuell beschimpft worden.

Andere Kollegen, denen das ebenfalls missfallen habe, seien durch Beförderungen ruhiggestellt worden. „Ich habe mich für den Weg an die Öffentlichkeit entschieden, weil ich will, dass das aufhört”, sagt die Zugbegleiterin. Neun Namen von Kollegen werden in ihrer Klageschrift genannt.

Bisher keine Stellungnahme der Deutschen Bahn

Der Zugbegleiterin geht es nicht nur um ihren Fall, sondern um das aus ihrer Sicht „verkommene Betriebsklima“ bei der Deutschen Bahn und ihrer Niederlassung in Hannover. Sie schildert im Gespräch einen Vorfall bei einer Feier im September 2019: Eine Vorgesetzte habe sich von einem Kollegen vor aller Augen die Brüste massieren lassen, während sie unbeschwert tanzte. „Das Video kursiert unter den Kollegen.“

Die Bahn reagierte bislang nicht auf die Vorwürfe. Am Telefon sagte eine Unternehmenssprecherin, dass man sich zu schwebenden Verfahren wohl nicht äußern werde.

Von Thomas Nagel