Ricklingen

Ein weiteres Mal war Ricklingen ein besonderes Domizil der Kreativität: Die hannoversche Musikerin Helena Walther hatte im März das Atelier Mobi Rick bezogen, den Bauwagen für mobile Kultur vor dem Stadtteilzentrum Ricklingen. Nach dem Auftakt der Kulturreihe im vorigen Jahr – damals war der Lindener Comic-Künstler Timo Stoffregen zeichnend im Stadtteil unterwegs – widmete sich nun Walther vor Ort ihrem Lieblingsthema: der Melancholie. Sechs Wochen lang erkundete die Sängerin und Gitarristin ihr künstlerisches Zuhause auf Zeit und schrieb neue Songs. Die Ricklinger Lieder erleben jetzt ihre Premiere im Internet.

Besondere Bühne für Künstler

Das Stadtteilzentrum Ricklingen schafft Künstlern eine Bühne, die seit mehr als einem Jahr wegen der Pandemie kaum Auftritte haben. Walther, die in der Nordstadt lebt, bezeichnet den Bauwagen als „tollen Ort“. Sie musizierte, feilte an Liedern und diskutierte mit ihrem Partner Sebastian Ness vom Duo Fear Josie über Musik und ihren Hang zur Melancholie. Ricklinger konnten sie – mit Abstand und Mundschutz – am Bauwagen besuchen oder ihre Arbeit per Livestream im Netz verfolgen.

Als Künstlerin erlebe sie mit ihrer melancholisch-kreativen Art manchmal auch Abwehr beim Publikum, berichtet Walther. „Viele sagen mir, ich solle doch mal was Fröhliches machen.“ Als sei Melancholie etwas, das man einfach hinter sich lasse. Für sie sei Melancholie aber ein wichtiges Thema, das sie auch mit ihrer Musik erforsche – als freie Künstlerin ebenso wie in ihrem Masterstudiengang Inszenierung der Künste und Medien in Hildesheim.

Am Bauwagen brachte Walther einen Postkasten an, damit Ricklinger Fragen zu dem Thema loswerden konnten. „Das wurde aber nicht so genutzt wie die digitalen Möglichkeiten“, sagt sie. Sie bekam und beantwortete Nachrichten vor allem über Social-Media-Kanäle. Eine Ricklingerin etwa schrieb über ihre melancholische Stimmung während der Pandemie. „Für sie ist das Reisen ein Sehnsuchtsthema“, berichtet Walther. Weil es etwas sei, das derzeit hart eingeschränkt ist. Walther ließ sich zu Melodien inspirieren und sammelte passende Titel anderer Künstler. Das Publikum folgte dem Geschehen unter anderem über den Hashtag „#melancholicenergy“ bei Facebook sowie über die Linkliste im Netz unter www.linktr.ee/fearjosie.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am heutigen Donnerstag tauchen die beiden Musiker vom Duo Fear Josie via Livestream in die melancholische Atmosphäre des US-amerikanischen Computerspiels „What Remains of Edith Finch“ ein, das eine Familiengeschichte erzählt. Am morgigen Freitag, 7. Mai, präsentieren die Künstler erstmals die fünf in Ricklingen entstandenen Songs von Helena Walther, los geht es um 17 Uhr; zu sehen und zu hören ist das auch über die Facebookseite der kommunalen Stadttkeilkultur unter @StadtteilkulturHannover. Für Walther ist das der Abschluss ihres Besuch in Ricklingen. Aber sie plant noch einen Audioguide für Smartphones, der Interessierte auf eine kommentierte und mit ihrer Musik unterlegte Stadtteiltour durch Ricklingen führt.

Mobi-Rick-Reihe wird fortgesetzt

Die Mobi Rick-Reihe soll voraussichtlich Ende Mai weitergehen. Je nach Entwicklung des Pandemiegeschehens könnte der Bauwagen dann auch seinen Standort am Stadtteilzentrum verlassen. Und Menschen in Ricklingen an unterschiedlichen Orten mit Kunst in Kontakt bringen.

Von Marcel Schwarzenberger