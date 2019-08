Hannover

In Hannover geht ein zweiter Anbieter von Leihfahrrädern an den Start. Das deutsche Unternehmen Nextbike hat am Freitag die ersten Räder auf Straßen und Plätze gestellt, unter anderem vor der Oper. Am Ende sollen 1000 Leihräder zur Verfügung stehen, das ist eine Verdopplung des bisherigen Leihrad-Angebots durch die Firma Mobike. Die Reaktionen in der Stadt fallen unterschiedlich aus. HAZ-Leser monieren, dass schon jetzt etliche Leihräder Gehwege verstellen und auf Grünflächen herumliegen. Die Ratsmehrheit begrüßt das neue Angebot indes, erwartet aber von Stadtverwaltung und Anbietern, dass es nicht zu wild auf den Straßen zugeht.

Das Unternehmen Nextbike und der Getränkelieferant Durstexpress kündigten am Donnerstag an, dass die Räder von Freitag an allmählich im Stadtgebiet platziert werden – und hielt Wort. Quelle: Villegas

„Steht doch jetzt schon alles im Weg herum!“

Bereits kurz nach Veröffentlichung der Meldung am Freitagmorgen diskutierten zahlreiche Leser lebhaft auf der Facebook-Seite der HAZ. An einer (nicht repräsentativen) Umfrage nahmen zudem knapp 1500 Internetnutzer teil (Stand 12 Uhr) – auf die Frage „Mit " Nextbike" stellt ein neuer Anbieter 1000 Leihfahrräder in Hannover auf. Wie finden Sie das?“ antworteten 86 Prozent mit „Nicht gut. Schon die bisher aufgestellten fliegen zu oft einfach in der Gegend herum.“ Lediglich 9 Prozent wählten die Antwort „Gut. Es kann gar nicht genug Fahrräder in der Stadt geben“

Auch auf Facebook machten Leser ihrem Unmut Luft. „Wo führt das hin? Steht doch jetzt schon alles im Weg herum!“, schreibt etwa Nutzer Carl Michaelis. „Ätzend, Noch mehr von diesen Dingern die in der Gegend stehen .....“, pflichtet ihm Werner Grünheit bei. Gleich mehrfach wird nicht nur eine Verbindung zu den bereits in Hannover verfügbaren Mobike-Leihrädern gezogen, sondern auch zu den erst seit wenigen Tagen angebotenen E-Rollern des Unternehmens „Tier“. So meint etwa Nutzer Dominik Skarupa: „Noch mehr Müll. Hab letztens so einen Escooter am Kuhfänger vom atv (All terrain vehicle/=Quad, d. Red.) gehabt weil der mitten im Weg stand.“ Karin Schneider indes meint: „Lieber Leihfahrräder als diese verdammten E-Roller. In Linden fahren junge Männer wie besenkte Säue, es wird nicht nach links und rechts geschaut und dann auch noch Kopfhörer auf.“

Macht Spaß, hat aber auch Schwächen: HAZ-Redakteur Karl Doeleke testet einen E-Scooter. Quelle: Katrin Kutter

Es gibt jedoch nicht nur Gegenwind für die Mieträder. So meint etwa Mirko Feesche bei Facebook: „Bisher sind die Leihräder und E-Roller eine Bereicherung, da man sehr viele Touristen damit fahren sieht und das ist eine tolle Entwicklung. Hannover nicht nur als Messestadt, sondern das langweilige Hannover auch für Touristen interessanter zu gestalten. Die Stadt geht hier einen guten Weg.“ User „ Kermit Green“ bringt die Aktion in Verbindung mit dem motorisierten Verkehr in der City, der ein zunehmendes Problem darstellt: „Besser unmotorisierte Zweiräder besetzen den öffentlichen Raum, als stinkende, motorisierte Blechkisten“.

Einen Vorschlag, wie sich das „wilde“ Parken der Räder verhindern lässt, bringt Astrid Fiedler auf Facebook ins Spiel: „In Mannheim ist Nextbike auch. Die hatten dort feste Standorte, wo die Fahrräder wieder abgestellt werden mussten. Dadurch standen keine Fahrräder wild in der Gegend herum.“

Ratsmehrheit begrüßt Aufstellen von Nextbike-Rädern

Die SPD findet, dass Konkurrenz das Verleihgeschäft belebt. „ Mobike hat nun kein Monopol mehr“, sagt SPD-Verkehrspolitiker Lars Kelich. Grundsätzlich sei zu begrüßen, dass nun mehr Leihräder in Hannover zur Verfügung stehen. Stadtverwaltung und Anbieter sollten aber darauf achten, dass die Räder nicht im Gebüsch landen oder so abgestellt werden, dass sie andere Verkehrsteilnehmer behindern. „Auch die Abfallfahnder des Entsorgungsunternehmens Aha sollten die Räder im Blick behalten“, sagt Kelich.

Auffällig präsentiert: Überall in Hannover stehen jetzt gehäuft die Mobike-Mieträder herum, wie hier am TiHo-Eingang Braunschweiger Platz. Quelle: Meding

Die Grünen freuen sich, dass mit Nextbike ein deutscher Radverleiher an den Start geht. „Der Anbieter spricht für Qualität“, sagt Grünen-Verkehrsexpertin Elisabeth Clausen-Muradian. Man müsse jedoch aufpassen, dass das Abstellen der Räder in geordneten Bahnen verlaufe. Die Ratsfrau schlägt vor, Parkflächen für Leihräder und Elektroroller auszuweisen. Auch die FDP, Partnerin im Mehrheitsbündnis von SPD und Grünen, hat nichts gegen das neue Angebot einzuwenden. „Ich appelliere an die Nutzer, die Räder korrekt abzustellen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Überall in Hannover findet man derzeit auf den Kopf gestellte Mobike-Fahrräder. Stiftung Warentest rät: Lieber so stehen lassen, nicht umdrehen, nicht nutzen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

CDU würde sich Verleihsystem der Stadt wünschen

Die CDU bleibt skeptisch. „Wir würden uns ein städtisches Verleihsystem wünschen“, sagt CDU-Verkehrsexperte Felix Semper. Feste Stationen für Entleihe und Abgabe müssten über das Stadtgebiet verteilt werden. Damit bekäme man auch das wilde Abstellen in den Griff, meint Semper. Er glaube nicht, dass Anbieter wie Mobike auf längere Sicht erfolgreich seien.

Hannovers Tourismus-Experten sind hin- und her gerissen. „Das Verleihsystem von Nextbike und Mobike ist äußerst flexibel – ein großer Vorteil für Stadtbesucher“, sagt Maike Scheunemann von der Hannover Marketing und Tourismusgesellschaft (HMTG). Rasch können Besucher von einem Verkehrsmittel zum anderen wechseln, zunächst mit der Stadtbahn längere Strecken zurücklegen, dann aufs Rad oder den Elektroroller steigen. Andererseits sei es auch für Stadtbesucher ärgerlich, wenn abgestellte Räder den Verkehr behindern.

Von Andreas Schinkel