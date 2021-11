Hannover

Das mobile Impfen geht weiter, die Region Hannover baut das Angebot aus. Immer mehr mobile Teams bieten an verschiedenen Standorten in der Woche vom 15. bis 19. November Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit Biontech an.

Impfen in der Mensa

Feste Impfstationen gibt es in Hannover weiterhin ohne Anmeldung im Gesundheitsamt an der Weinstraße 2–3 von 9 bis 16 Uhr.

Darüber hinaus wird von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr in der Mensa der Leibniz-Universität Hannover, Callinstraße 23, geimpft.

In Neustadt können sich alle von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr an der Marktstraße 32 ohne Termin impfen lassen.

In Burgdorf bietet ein Impfteam terminlose Impfungen von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr an der Marktstraße 55 an.

In Laatzen sind Impfungen ohne Termin ebenfalls von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr im Leine-Center möglich.

In Hemmingen gibt es Impfungen von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr am Rathausplatz 1.

Außerdem sind die Impfteams in dieser Woche in Senioren- und Pflegeheimen, bei Tafeln und Tagespflegediensten in der gesamten Region unterwegs. Das Impfangebot wird sukzessive ausgebaut, die Zahl der Teams aufgestockt.

