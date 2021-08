Hannover

In der Debatte um Luftfilter an hannoverschen Schulen hat die Stadt den Vorwurf zurückgewiesen, sie würde die Belüftung in Klassenzimmern künstlich verschlechtern, nur um an Fördergeld des Landes für die Filter zu kommen. Das sei zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen, betonte Stadtsprecherin Anja Menge am Freitag. Es sei immer nur darum gegangen, im umfassenden Sinn den bestmöglichen Schutz für die Kinder zu ermöglichen.

Missverständnis bei Förderrichtlinie?

Menge fügt hinzu: „Die Stadt befindet sich nicht im Streit mit dem Land, sondern – in der Natur der Sache liegend – in ständigen Gesprächen.“ Das Kultusministerium hatte der Stadt fachliche Beratung angeboten, wie sie in den Genuss der Landesförderung kommen könnte. Konkret ging die Verwaltung darauf nicht ein.

Die Stadt will für 139 Klassenzimmer mobile Luftfilter anschaffen – und das geht nach Ansicht der Verwaltung nur, wenn man zuvor abmontierte Fensterriegel wieder installiert, denn das Förderprogramm des Landes sehe nur Luftfilter für schlecht zu belüftende Räume vor. Da zurzeit die konkrete Förderrichtlinie des Landes noch nicht vorliegt, hat die Stadt nach den Worten Menges in einem Gespräch mit den Ratsfraktionsvorsitzenden ihr Vorgehen dargelegt, wie die Landeshauptstadt auf Grundlage des bisher bekannten Richtlinienentwurfes beabsichtige, Fördermittel abzurufen. 

CDU spricht von „Armutszeugnis“

Die Parteien beurteilen dieses Vorgehen unterschiedlich: Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt wundert sich, dass die Stadt Hannover nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie noch keinen einzigen Luftfilter angeschafft hat. „Das ist ein echtes Armutszeugnis“, sagt er. Andere Kommunen hätten im Sommer längst Fördergeld vom Land beantragt. „Hannover hätte notfalls Luftfilter auch aus eigenen Mitteln bezahlen können“, meint Oppelt.

Grüne wollen Förderrichtlinien sehen

Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin fordert dagegen das Land auf, endlich die Förderrichtlinien auf den Tisch zu legen. „Was haben die Behörden in den Sommerferien eigentlich getan?“, fragt er sich. Das Missverständnis zwischen Stadt und Land beruhe vor allem darauf, dass die Förderbedingungen offenbar nicht klar seien. Doch dem widerspricht das Land entschieden: „Der Rahmen der Förderkulisse ist seit Langem bekannt. Das gilt für die Technik und für die Tatsache, dass rückwirkende Förderung möglich ist. Auf dieser Grundlage kann und konnte längst gehandelt werden. Ein Blick zu anderen Schulträgern zeigt, dass an vielen Orten bereits entsprechende Aktivitäten laufen“, sagt Sebastian Schumacher vom Kultusministerium.

SPD-Faktionschef will Stadt und Land an einen Tisch holen

SPD-Fraktionschef Lars Kelich hält die Kommunikation der Stadt Hannover für „desaströs“. Denn eigentlich befinde sich die Stadt jetzt auf dem richtigen Weg, meint er. „Es ist ja gut, wenn die Drehkippsperren wieder in die Fenster eingebaut werden – zur Sicherheit der Schüler“, sagt Kelich. Stadt und Land sollten sich jetzt an einen Tisch setzen und die Sache besprechen. Dieser Vorschlag kommt auch nochmals aus dem Kultusministerium. Es sei das Interesse aller Akteure, die Schulen so sicher wie möglich zu machen, heißt es von dort. Man sei stets zum Dialog bereit.

Von Saskia Döhner und Andreas Schinkel