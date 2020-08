In Davenstedt arbeitet das Diakonische Werk aus dem Anhänger heraus: Der mobile Treff wechselt nach wenigen Tagen den Standort – und bietet an vier Tagen in der Woche Mitmachprogramm für Kinder und Erwachsene: Neben Kaffeeklatsch, Bastelaktionen und Lesungen soll es im Container bald auch Sozialberatung geben.