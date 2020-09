Hannover

Die Corona-Krise hat einem ambitionierten Projekt in Hannover endgültig die finanzielle Grundlage entzogen: Der Verein Moki (Mobiles Kinder- und Jugendhospiz) stellt seine Arbeit zum Jahresende ein. „Es war ein Herzensprojekt, aber über all die Jahre hat sich kein Geldgeber gefunden, der uns langfristig unterstützt“, bedauert Moki-Gründerin und -Leiterin Annette Seydlitz.

Bestätigung für die Arbeit, aber kein Geld

Fast zehn Jahre lang hat Seydlitz mit einem Team aus zwei festangestellten Therapeutinnen und einer Honorarkraft Familien bei der Trauerarbeit unterstützt, wenn sie ein Kind verloren haben. Von allen Seiten sei ihr bestätigt worden, dass diese Arbeit wichtig sei – „aber weder Krankenkassen noch Jugendämter sahen sich wegen einer Gesetzeslücke in der Lage, uns finanziell zu unterstützen“, sagt Seydlitz. Klassische Hospizvereine erhielten zwar Geld für die Sterbebegleitung. Für die Unterstützung der verbliebenen Familien aber sei keine Finanzierung vorgesehen.

Anzeige

2016 sammelte der ehemalige Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler beim Spendentag des Radiosenders ffn Geld für Moki. Neben ihm seine Frau Wiebke Rösler, die Schirmherrin beim Mobilen Kinderhospiz ist. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Stets aufs Neue sei sie an den Jugendhilfeausschuss des Rates herangetreten, sagt die Moki-Gründerin. „Dort wurde immer nur gesagt, dass die Hände gebunden seien.“ Bis zum Bundesgesundheitsminister drang sie vor. Das war damals der Hannoveraner Philipp Rösler – seitdem ist dessen Frau Wiebke Rösler Schirmherrin des Vereins.

Für Moki spendeten zahlreiche Vereine aus der Region Hannover

Zahlreiche Vereine, Schulklassen und Initiativen in der Region Hannover haben in den vergangenen Jahren Spenden für Moki gesammelt – vor allem wenn im Umfeld ein Kind früh gestorben war. „Diese Einzelspenden waren sehr wichtig für uns, aber sie reichen nicht. Wir hätten eine verlässliche und langfristige Geldquelle gebraucht“, sagt Seydlitz. Große Stiftungen seien nicht infrage gekommen, weil diese in der Regel nur Projekt-, nicht aber reine Personalkosten übernehmen. Genau darum aber ging es bei Moki. „Es zerbricht mir das Herz, aber nach zehn Jahren Kampf ums Geld gebe ich jetzt auf“, sagt die 51-Jährige.

Lücke im sozialen Netz

In das soziale Netz Hannovers wird das Ende des Vereins eine Lücke reißen. Unter anderem gibt es das Hospiz Luise und das Uhlhorn-Hospiz der Diakovere, den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst oder das Projekt Leere Wiege, das Eltern von verstorbenen Frühchen begleitet. „Immerhin konnten wir die Arbeit mit unseren Familien weitgehend abschließen, bevor wir den Verein zum Jahresende auflösen“, sagt Seydlitz. Den Eltern und Geschwistern blieben künftig unter anderem Selbsthilfegruppen – oder eben der Start einer regelrechten Therapie. „Wir hätten sehr gerne weitergemacht, aber es geht nicht mehr“, sagt Seydlitz.

Von Conrad von Meding