„ Hannover hat viel zu bieten“, sagt Stefanie Sieverding. Sie meint das ganz allgemein („eine grüne Stadt“), aber die Designerin bezieht das auch auf ihr Metier: Mode. „Es gibt viele Modeschulen und viele Designer hier, aber viele wandern ab, weil sie hier keine berufliche Perspektive sehen.“ Dabei gäbe es nach Sieverdings Meinung hier potenzielle Unterstützer, die den Standort noch viel stärker machen könnten. „Deshalb müssen wir sichtbarer werden.“

Genau zu diesem Zweck der Sichtbarmachung geht nun die Initiative „Fashion born in Hannover“ an den Start, das schon vom Namen her klarmacht, worum es geht: Ein gemeinsames Dach, unter dem sich alle Modemacher der Stadt versammeln können, und ein Label, unter dem die Stadt sich in der Fashionlandschaft verorten will. Initiatoren sind das Netzwerk kre(h)tiv und das Projekt „Unter einem Dach“ in der Nordstadt. Die Region Hannover ist mit 56.000 Euro eingestiegen, deren Wirtschaftsdezernent Ulf Birger Franz will „schlummernde Potenziale wecken“ und überregional eine Marke etablieren.

Coworking-Heimat Helmkehof

Das wollen alle, und das will auch Stefanie Sieverding. Mit ihrem eigenen Label „Dörpwicht“ ist sie in dieser Richtung schon gut unterwegs und hat im Helmkehof in Hainholz eine kreative Coworking-Heimat gefunden, nicht nur in der schneidernden Gemeinschaft ihres Huso-Huso-Ateliers, sondern auch auf dem alten Industriegelände, wo sich vom Foto- und Tonstudio bis zur Kaffeeschule eine Reihe kreativer Einrichtungen versammelt haben. Sieverding lebt den Gedanken des beruflichen Miteinanders, aber ein Zusammenschluss könnte ihrer Meinung nach noch einen ganz anderen Schwung für den Standort Hannover bringen: „Wir sind noch ganz am Anfang, aber es ist wichtig, dass wir uns ein Bild geben, Konzepte vorstellen und als Marke bei Messen in Erscheinung treten und wahrgenommen werden.“

Mit dem Freaky Fashion Festival, bei dem die Modeschulen der Stadt regelmäßig den Stand der Dinge präsentieren, macht man jetzt seit einigen Jahren schon gemeinsame Sache. Jetzt soll der nächste große Schritt kommen. Christine Preitauer, Geschäftsführerin von kre(h)tiv, wünscht sich Strahlkraft und Reichweite über die Region hinaus“. Und zwar vor allem mit Regionalität.

„Ist das etwa nachhaltig?“

Denn ein zentrales Thema von Fashion born in Hannover ist Nachhaltigkeit – und zwar tatsächliche. Sieverding, die ihre Mode streng nachhaltig produziert, sieht den Begriff mittlerweile als „ausgebeutet“ an. „Es gibt Unternehmen, die prahlen mit Nachhaltigkeit und recycelten Materialien, aber recycelt ist dann das Bändchen im Bündchen.“ Es gehe dabei um große Labels. „Auch vermeintlich nachhaltig produzierte Waren reisen noch zehnmal um die Welt, bevor sie beim Verbraucher sind. Wo ist das nachhaltig?“ Grundsätzlich habe sich erfreulicherweise die Haltung geändert, Kunden seien kritischer geworden und hinterfragten die Herkunft der Kleidung. Allerdings geht es ihr nicht weit genug. „Über die Produktion der Rohstoffe macht sich kaum jemand Gedanken. Da sind die Arbeitsbedingungen oft katastrophal. Es hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Umwelt. Die Modebranche ist diesbezüglich nach der Ölbranche mit Abstand die schlimmste.“

„ Ich wusste immer, was ich wollte“

Sieverding („Ich wusste immer schon, was ich wollte“) lebt diese Philosophie. Ihre Wurzeln liegen auf dem - plattdeutschen - Dorf (daher „Dörpwicht“). Sie hat in Bremerhaven Assistentin für Mode- und Design gelernt, nach dem Fachabitur Modedesign an der Hochschule Hannover inklusive einiger Auslandsaufenthalte studiert und danach ein knappes Jahr mit Recherchen über die Leder- und Textilproduktion in Europa verbracht. „Ich will mich mit meinen Waren identifizieren“; sagt Sieverding.

Leben kann sie noch nicht vom Modedesign. Der Job im Lindener Broncos ist bislang obligat. Aber Fashion born in Hannover, das hofft nicht nur sie, soll schon bald ein Markenzeichen sein. Wenn der schlummernde Moderiese endlich erwacht.

