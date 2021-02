Hannover

Fenster in Cafés und Kneipen dienen in der Regel dem Ausblick der Gäste. In der Corona-Krise werden die Schaufenster nun zum „Show-Fenster“. So lautet der Titel einer gemeinsamen Aktion von Gastronomen und der regionalen Modeszene. Die Fenster der Restaurants, Bars und Kneipen werden nun genutzt, um dort Kleidung und Accessoires auszustellen. So können Passanten im Lieb.Es in der Nordstadt zum Beispiel Socken mit Motiven wie der Kröpcke-Uhr entdecken. Oder sie finden im Spandau Brautkleider und Holz-Fliegen von Magdalena Mzyk vom Label Cosmopolka sowie Taschen aus upgecycelten Werbebannern der Marke Maesh, hergestellt im Rahmen des Unter einem Dach-Projektes. Auch im Café Safran und bei Reimanns Eck stellen gleich 15 Labels wie notmadeinKINA*, Dörpwicht, Insaint und Royal Anchor Clothing aus. Dabei sind Designerinnen wie Alexandra Weber, Chantal Wegner und Lorena Winkler.

Die Idee entstand im Rahmen der Initiative „Fashion born in Hannover“, die das kreHtiv Netzwerk Hannover mit Unterstützung der Region schon im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Man möchte mit Projekten die regionale Modebranche sichtbarer machen. „Wir freuen uns sehr, dass man in Hannover zusammenhält und nicht gegeneinander arbeitet“, sagt Christine Preitauer, Geschäftsführerin des kreHtiv-Netzwerks. „Wir freuen uns über so viel Zuspruch und Zusammenhalt vor Ort“, sagt Julia Penkina, die das Label notmadeinKINA* in Hannovers Nordstadt führt.

Lorena Winkler vom Label Wayóm und Stefanie Sieverding vom Label Dörpwicht haben das Schaufenster von der Cocktailbar Schenker in Linden-Mitte dekoriert. Quelle: Lukas Dotzauer

Für Magdalena Mzyk ist die Ausstellung eine echte Unterstützung. Seit 2017 betreibt sie ihren Laden für Brautmode an der Calenberger Straße 13. „Im Lockdown kann ich keine Hochzeitskleider maßanfertigen. Viele Hochzeiten fallen auch aus“, sagt Mzyk. Die Schaufenster-Aktion sei daher eine gute Chance, auf hannoversche Mode hinzuweisen. „Viele Bewohner kennen kaum hannoversche Designer und Designerinnen.“ Spandau-Betreiber Heiko Heybey möchte gern helfen, diesen Eindruck zu verändern. „Es ist doch eine tolle Idee. Und für uns als Spandau eine gute Gelegenheit, aus dem Winterschlaf zu kommen.“ Im März soll der To-Go-Betrieb wieder starten.

Der etwas andere Schaufensterbummel führt durch die Stadtteile List, Nordstadt, Calenberger Neustadt, Südstadt, Bothfeld, Linden und die Stadtmitte. Auf der Projektseite www.fashionborninhannover.de finden Interessierte eine Karte mit den teilnehmenden Gastronomiebetrieben und Modelabels. Die ausgestellten Modeprodukte lassen sich über QR-Codes und Online-Shops bestellen. Die nötigen Informationen dazu kleben an den Scheiben der Gastronomiebetriebe.

In der Stadtmitte sind dabei: anna leine - Café, Küche und Kultur, BoBo Restaurant, Kreipe - Café und Konditorei, Leinegold - Restaurant | Wein | Bar und Weinbar gegenüber

In der Nordstadt sind dabei: 24 Grad Café, Be nice - vegan food, Fairbase Coffee, lieb.es - Café, Restaurant und Spandau Nord - Restaurant

In der List sind dabei: Eastcoffee, Kazumi Sushi, Kreipe - Café und Konditorei, List:Ich - Café, Bar, Reimanns Eck Restaurant und Restaurant Marie

In Linden sind dabei: Bronco's - Bar, Corner, nicezeit - Lindender Eiskonzept und Der Schenker - Cocktailbar

In Südstadt sind dabei: Goldfisch - Café, Bar, Handwerk Restaurant, Südstadt Mauerwerk und UnschlagBar

In der Calenberger Neustadt sind dabei: Café Safran, COSMOPOLKA Wedding Fashion, Julians Eismanufaktur Birne & Beere und #Mate - Friseur

In Bothfeld ist dabei: 7 Bohnen - Kaffeebar

Von Jan Sedelies