Mode aus Hannover - Seine Mode gefällt Salif Sané und Farid Bang: Hannoveraner gründet Luxus-Label Theo Nikolaidis kreiert auffällige Lederjacken, Schuhe und vieles mehr – die Kleidung des jungen Hannoveraners kommt auch bei Stars gut an. Jetzt hat der 27-Jährige sein eigenes Modelabel gegründet: Es trägt den Namen Nac’r.

Theo Nikolaidis setzt voll auf seine Designs – einen Plan B will er nicht. „Das hieße ja, dass ich an Plan A zweifle.“ Quelle: ND Creative