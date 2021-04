Hannover

Die versuchsweise Öffnung von Geschäften, Fitnessstudios, Außengastronomien und Kultureinrichtungen beginnt in Hannover deutlich später als geplant – wenn überhaupt. Ob Hannover im zweiten Anlauf Modellkommune für vorsichtige Lockerungen wird, entscheidet das Land Niedersachsen am Sonnabend, 17. April, und nicht schon wie zunächst angekündigt Mitte kommender Woche. „Wegen des benötigten Vorlaufs soll das Modellprojekt in Hannover, sofern es den Zuschlag gibt, voraussichtlich am 26. April starten“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix auf Nachfrage der HAZ.

Lesen Sie auch Hannover ist keine Modellkommune: Wie Lockerungen anderswo funktionieren

14 Städte in Niedersachsen hatten bereits grünes Licht für den Modellversuch bekommen. Die Samtgemeinde Elbtalaue und die Stadt Achim (Kreis Verden) haben die Teilnahme inzwischen abgesagt. Die übrigen zwölf Kommunen, darunter Hildesheim, Nienburg und Braunschweig, verständigten sich am Freitag zusammen mit dem Niedersächsischen Städtetag auf einen frühestmöglichen Start am kommenden Donnerstag (15. April).

CDU: Ältere Menschen werden ausgeschlossen

Die Stadt Hannover setzt bei ihrem Konzept auf die Luca-App, mit der bereits das Gesundheitsamt der Region verbunden ist. Alle, die kein Smartphone besitzen, auf das die App geladen werden kann, dürfen Geschäfte, Theater und Sportstätten folglich nicht betreten. Bei der CDU führt das zu Unmut. „Damit werden vor allem ältere Menschen ausgeschlossen, die eigentlich gerne in der City einkaufen“, findet CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gebiet, in dem Betriebe öffnen dürfen, erstreckt sich grob zwischen Hauptbahnhof und Hohem Ufer sowie zwischen Schauspielhaus und Celler Straße. Genaueres will die Stadt mitteilen, wenn die Bewerbung steht. Noch befinde man sich in der Feinabstimmung, sagt Dix.

Ob es überhaupt so weit kommt, ist ungewiss. Kommende Woche wird sich auf Bundesebene entscheiden, ob für Gebiete mit einer Inzidenz über 100 wie die Region Hannover verschärfte Lockdown-Maßnahmen gelten.

Von Andreas Schinkel