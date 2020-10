Hannover

Ein gutes halbes Jahr gibt es die Maskenpflicht in Niedersachsen – der Mund-Nasen-Schutz soll die Ansteckungsgefahr mit Corona reduzieren. Doch die Masken können auch modisch sein. Ob farbenfrohe Kreation oder lustiges Gimmick á la Batman – sie lässt sich auch dazu nutzen, sich auszudrücken: „Die Maske hat sich zu einem modischen Accessoire entwickelt“, meint Susanne Wildhagen, Inhaberin des Lindener Modeladens Susas Mode und Lebensart. Sie verkauft neben Kleidung auch Masken in ihrem Geschäft. „Meine Kunde schauen sich die Masken genau an und überlegen, ob sie zum Outfit passen“, erzählt sie.

Lesen Sie auch: Maskenpflicht: Diese Tipps helfen, damit Brillengläser nicht beschlagen

Anzeige

Beliebt seien schlichte Masken, aber auch solche mit Leoparden- oder Blumenmuster. Doch wie nutzt man die Maske richtig als Accessoire? „Man sollte darauf achten, dass nicht zu viele Muster gleichzeitig miteinander kombiniert werden. Die Maske darf aber ruhig eine andere Farbe als das Outfit haben“, erklärt die Modeexpertin.

Tierisches Muster: Masken sind für manche auch Accessoire. Quelle: Katrin Kutter

Verspielte Motive sind beliebt

Und wer über das entsprechende Talent verfügt, stellt seine Masken selbst mit der Nähmaschine her. Hier lassen sich andere Trends beobachten als bei den industriell gefertigten Masken. „Die meisten Kunden greifen zu Stoffen mit Katzen-, Hund- oder Blättermotiven. Die wenigsten kaufen unifarbene Stoffe. Viele haben Lust auf Farbe“, sagt Felix Müller von Stoff und Stil. Vielleicht nähen sich die Hannoveraner bald zu Weihnachten passende Masken. Genügend festliche Stoffe gibt es in den Stoffläden garantiert.

Lesen Sie auch: Maske tragen im Herbst: Das gilt es zu beachten – und so sind die Regeln

Und wer möchte, kann mittels Maske auch die Liebe zu seinem Lieblingsverein öffentlich dokumentieren. Nicht nur Profiteams wie Hannover 96, TSV Hannover-Burgdorf oder die Hannover Scorpions und die Indians bieten in ihren Shops Masken in ihren Farben an. Auch viele Amateurvereine in der Region haben in den vergangenen Monaten Masken produziert. Denn prominenter als mitten im Gesicht kann man das Logo seines Herzensvereins wohl kaum präsentieren.

Von Inga Schönfeldt