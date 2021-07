Hannover

Der Langenhagener Onlineshop „.das Wohnkonzept“ hat 100 Betten für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gespendet. Wie das Unternehmen mitteilt, haben die gespendeten Lian-Futonbetten des Herstellers Relita einen Gesamtwert von mehr als 32.000 Euro.

Der Grund für die Spende ist offenbar eine persönliche Verbundenheit: Geschäftsführer Hannes Reitzig lebte selbst von 2014 bis 2015 im von der Katastrophe betroffenen Hagen und steht in engem Kontakt mit dortigen Politikern. „Wir geben denen etwas zurück, die in Not geraten sind“, sagt Reitzig.

Bett über Website anfordern

Von der Umweltkatastrophe Betroffene können ein gespendetes Bett über die Internetseite www.daswohnkonzept.com anfordern. Oben auf der Internetseite findet sich ein roter Tab (auch Reiter genannt) mit den Worten „Wir helfen“, er führt zu einem Formular, in dem die Adresse eingetragen werden muss. Um die Bedürftigkeit nachzuweisen, muss zudem ein Foto des entstandenen Schadens hochgeladen werden.

Das Unternehmen helfe „sofort und unbürokratisch“, verspricht Reitzig. „Gehen mehr als 100 berechtigte Anfragen bei uns ein, überlegen wir, unsere Spende aufzustocken“, ergänzt er.

Von Thea Schmidt