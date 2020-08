Moia: So läuft die Fahrt in Hannovers neuen Großraumtransportern

Hannover

Mein Moia kommt ziemlich lautlos um die Ecke. Und pünktlich. Eigentlich wollten wir schon am Vormittag eine Fahrt buchen, doch das scheiterte an den aktuellen Betriebszeiten. Die Wagen sind montags bis sonnabends nämlich erst ab 14 Uhr im Einsatz. Doch am Nachmittag klappt es mit der Bestellung. Wir sind gespannt: Wie bequem sind die neuen Fahrzeuge? Gibt es genug Abstand zu anderen Fahrgästen? Fühlen wir uns sicher – auch in Corona-Zeiten?

Seit vergangenem Freitag ist die Moia-Flotte nach einer knapp fünfmonatigen Zwangspause wieder unterwegs – und zwar mit modernen E-Craftern, die an der Station des Unternehmens an der Vahrenwalder Straße aufgeladen werden.

Anzeige

Der erste Eindruck: Sie sind geräumig – die neuen, gold-schwarzen Großraumtransporter. Die beigefarbenen Ledersitze sind so angeordnet, dass die Fahrgäste sich nicht zu nahe kommen. Der Mittelsitz der Rückbank bleibt frei, zwei Passagiere finden links und rechts derzeit Platz. Drei Einzelsitze weiter vorne kommen noch dazu. Die Wagen sind eindeutig größer und breiter als die früheren Bullis. Fünf Passagiere dürfen einsteigen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch technisch hat die VW-Tochter Neues zu bieten: Es gibt WLAN (funktioniert gut) und USB-Anschlüsse. Der Boden in dunkler Holzoptik sieht – noch – ziemlich edel aus, den Bereich zum Fahrer trennt ein durchsichtiger Plastikvorhang. Mundschutz ist Pflicht, Anschnallen sowieso, vorher geht es nicht los.

Ein Foto von der offiziellen Vorstellung der Fahrzeuge: Die Rückbank, der Mittelsitz ist gesperrt. Quelle: Wallmüller

Die Klimanlage läuft, der Fahrer ist gut gelaunt, freundlich und richtig stolz auf sein Moia. Gerne erklärt er den Neu-Einsteigern auf Anfrage wie das Transportsystem funktioniert und gerät richtig ins Schwärmen. Rund eineinhalb Schichten könnten mit einer Akku-Ladung bewältigt werden, und der E-Crafter lasse sich trotz der ausladenden Ausmaße ganz wunderbar lenken. Sehr leise rollt das Fahrzeug gen Linden. Manchmal, so der Fahrer, müsse man aufpassen, nicht zu schnell zu werden, weil man das Motorengeräusch gar nicht wahrnehme.

Was kostet die Moia-Fahrt? Der Mobilitätsdienst von Volkswagen, Moia, ist 2018 gewissermaßen als Generalprobe für Hamburg in Hannover zunächst testweise gestartet. Der sogenannte Ridesharing-Dienst wurde dann Ende 2018 offiziell angeboten und ist seit dem 21. August in Hannover nach einer Corona-Zwangspause jetzt mit zunächst halber Flotte und Elektrofahrzeugen unterwegs. Die E-Crafter ordert man per Moia-App, der Preis für eine Route steht von vorneherein fest. Ziele der Nutzer werden so gebündelt und geplant, dass Fahrgäste mit ähnlichem Weg gemeinsam fahren. Die Fahrten vom Wochenende etwa von der List nach Linden, von dort in die City sowie von der Oper bis in die Oststadt schlagen jeweils mit rund 7 Euro zu Buche, Trinkgeld darf dazu überwiesen werden. Der Preis für den Service berechnet sich nach Moia-Angaben aus einem Grundpreis und einem Preis pro Kilometer (durchschnittlich einen Euro). Beide sind dynamisch und abhängig vom Wochentag und von der Uhrzeit. Dadurch kann es bei einer Hin-und Rückfahrt trotz gleicher Start- und Zielpunkte auch zu unterschiedlichen Preisen kommen. Die Distanz, die für die Berechnung zugrunde gelegt wird, ist die direkte Entfernung vom Start- zum Zielhaltepunkt, unabhängig davon, ob bei der Fahrt eine andere Route genommen wird, um weitere Fahrgäste aufzunehmen. Für eine einzelne Person kosten die meisten Fahrten zwischen fünf und zehn Euro, fahren mehrere Personen in einer Buchung mit, wird der Preis für jede weitere Person günstiger. In Hannover ist der Fahrdienst derzeit noch begrenzt im Einsatz: Montag bis Mittwoch von 14 bis- 24 Uhr, Donnerstag von 14 bis 2 Uhr, Freitag und Sonnabend zwischen 14 und 4 Uhr sowie Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr. Der Transport von nicht einklappbaren Gehhilfen ist derzeit nicht möglich, da die Batterien der Crafter im Kofferraum untergebracht sind. Hier sollen Lösungen etwa für Rollstuhlfahrer gefunden werden.

Route mit Umwegen

Eigentlich sind die Sammeltaxen vor zwei Jahren in Hannover nur testweise an den Start gegangen, um für die Einführung der Elektro-Kleinbusse in Hamburg vorbereitet zu sein. „Aber die Hannoveraner lieben offensichtlich ihr Moia, also ist es dabei geblieben“, erzählt der Fahrer, der auch schon lange und ganz offensichtlich mit Herzblut dabei ist.

Lesen Sie auch: Moia in Hannover – so sieht das Elektro-Sammeltaxi aus

Zum nächsten Moia-Bus, das uns später in die Innenstadt kutschiert, müssen wir ein paar Meter laufen. Es gibt schließlich nur die festen Haltepunkte, die sind für Ein- und Ausstieg unverrückbar. Es fällt auf, dass die Moia-Route ziemlich umständlich ist, der direkte Weg verläuft anders. Auf dem Display in der Fahrerkabine kann man den Verlauf verfolgen – und wundert sich. Auch das kann dieser junge Fahrer höflich erklären. Die Routen seien vorgegeben, viele Abbiegemanöver soll eine Strecke möglichst nicht beinhalten. „Schließlich ist das System Vorreiter zum automatisierten Fahren.“

Lesen Sie auch: Kritik an Moia: Warum ist kein Platz für Rollstuhlfahrer in neuen E-Fahrzeugen?

Die goldenen Moias sind Hingucker

Der erste Tag nach der Rückkehr von 40 Wagen auf Hannovers Straßen ist gut gelaufen, die Crafter waren ständig gebucht. Auch das Wochenende läuft gut an, „wir stehen bislang nicht still“, so die Chauffeure. Sie alle sind froh, dass es wieder losgeht mit den Sammelfahrten.

Mitte August hatte Moia die neuen Fahrzeuge vorgestellt. Quelle: Wallmüller

Auf dem Heimweg in die Oststadt, bei der der nächste Wagen ausnahmsweise erst nach 15 Minuten verfügbar ist, steigt eine Frau am Bahnhof mit Einkaufstüten zu. Wir halten Abstand – ohne Problem. Alle schweigen, im Moia soll man arbeiten und in Ruhe seinen Gedanken nachhängen können. Aber ein freundliches Wort ist auch nie verkehrt. Der Transporter wählt diesmal einen Weg über kleine Seitenstraßen mit Kopfsteinpflaster. Die Gäste in den Straßencafés starren das Gefährt an, als sei es ein Rennwagen oder Oldtimer. Der goldene Elektroschlitten fällt auf. Fahrgeräusche können nicht der Grund sein.

Von Susanna Bauch