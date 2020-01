Die Bauern sind sauer: Die Landwirte kritisieren in ihren Protesten die neue Düngeverordnung und strengere Vorgaben zum Arten- und Tierschutz. Es geht um das richtige Verhältnis von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Und um dieses Verhältnis und die Rolle der Verbraucher dabei geht es auch beim nächsten HAZ-Forum.

Am Mittwoch, 29. Januar, diskutieren Experten über ökologische und konventionelle Landwirtschaft. Sie sprechen über die Herausforderungen des Klimawandels und über gesellschaftliche Anerkennung der Landwirte. Und es geht um die Frage, wie Bürger in der Stadt und im Umland die Bauern konkret unterstützen können. Antworten geben Experten wie Holger Hennies. Der Vize-Vorsitzende des Landvolks Hannover hat erst vor Kurzem vor einem Höfesterben gewarnt. Zudem protestierte er gegen die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Wohn- und Industriegebiete. Mit Hennies ist auch Klaus Hahne beim Forum dabei. Hahne ist Direktvermarkter und Obstbauer und vertritt als Vorsitzender der beiden Bauernmarktvereine in Hannover vor allem kleinbäuerliche Strukturen. Zugesagt haben auch Peter Wogenstein vom Ernährungsrat Hannover und Region und vom Institut für Welternährung sowie die Geschäftsführerin des Umweltzentrums Hannover, Heike Hanisch. Weitere Gäste folgen. Die Moderation übernimmt HAZ-Reporterchef Heiko Randermann.

Das Forum läuft am 29. Januar im Saal der Volkshochschule in der Altstadt am Burgstraße 14. Los geht’s um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen sind per E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „HAZ-Forum“ möglich. HAZ-Leser können an diese Adresse auch schon jetzt mögliche Fragen an die Redaktion schicken.