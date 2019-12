List

Kurz bevor die Arbeiten zur Umgestaltung des Moltkeplatzes in der List endgültig abgeschlossen sind, gibt es nach dem Unmut über eine großflächige Versiegelung des Areals weitere Kritik am Vorgehen der Planer. Der Platz wurde mit einem Heckensaum versehen, bei dem auch zahlreiche Eiben gepflanzt wurden – Sträucher mit giftigen Beeren. Zahlreiche Bürger haben sich besorgt bei der Verwaltung gemeldet, sie fürchten um die Gesundheit spielender Kindern.

„Selbstverständlich hat sich die Verwaltung mit der Thematik auseinandergesetzt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass unter den gegebenen Umständen grundsätzlich keine Gefährdung besteht“, betont Stadtsprecher Dennis Dix. Nach sorgfältiger Auswertung und Gefährdungsbeurteilung der vorliegenden Erkenntnisse würden Eiben als unverzichtbare Gehölze im öffentlichen Stadtgrün bewertet. „Dennoch nimmt die Verwaltung die Bedenken ernst und hat in diesem Einzelfall entschieden, die Eiben am Moltkeplatz gegen eine andere Gehölzart auszutauschen“, so der Sprecher. Eine Festlegung der Gehölzart und der Zeitpunkt des Austausches stünden allerdings noch nicht fest. Die Sträucher sollen an anderer Stelle verwendet werden.

Eiben wurden aufgeführt

Neben Anliegern haben sich auch Mitglieder des Bezirksrats Vahrenwald-List in Sachen Eiben erkundigt. Allerdings hat bereits im Sommer ein Antrag vorgelegen, insektenfreundliche Sträucher zu pflanzen. In einer Antwort der Verwaltung wurden daraufhin sämtliche geplante Pflanzenarten einzeln aufgeführt – darunter auch die Eiben.

Vor drei Monaten hat das offenbar noch niemanden gestört, erst bei der Umsetzung der Theorie in die Praxis sind Bürger und Bezirksrat aufmerksam geworden.

