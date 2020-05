List

Sehnsüchtig haben vor allem Kinder und Jugendliche darauf gewartet, dass der Moltkeplatz in der List nach knapp drei Jahren endlich wieder öffnet. Ende März hätte es so weit sein können – doch die Corona-Beschränkungen haben eine Wiederbelebung nach der Umgestaltung erneut herausgezögert. Nach den Lockerungen ist das 4400 Quadratmeter große Areal, das ursprünglich 1903 angelegt wurde, wieder für kleine und große Besucher offen – eine unbeschwerte Nutzung indes ist immer noch etwas kompliziert.

Reichlich Ärger hatte es zwischenzeitlich bei der Umsetzung des rund 1,25 Millionen teuren Stadtplatzprogramms gegeben. Vor allem der östliche Teil wurde mit reichlich Asphalt versehen, die giftigen Eiben mussten wieder ausgetauscht werden und so mancher Baum weichen. Das frische Frühlingsgrün der Pflanzen verschluckt jetzt die meiste dieser Kritik, der Moltkeplatz wird von den Bewohnern angenommen – und zwar rund um die Uhr.

Lob für schönen Spielplatz

„Ich finde, vor allem der Spielplatz mit den vielen Sitzgelegenheiten ist sehr schön geworden“, sagt Dorothea Weberst, die mit ihren Kindern unterwegs ist. Sie hat allerdings Bedenken, dass der östliche Teil Richtung Ferdinand-Wallbrecht-Straße nicht genügend Absicherung bietet. „Wenn da ein Kind hinter einem Ball herrennt, läuft es ungebremst auf die Straße. Das müssen wir im Auge behalten.“ Dagmar Mühlhoff und Sieglinde Runghardt sitzen gerne auf den Bänken hinter dem Kiosk in der Sonne. Etwas unglücklich finden sie, dass es für den Asphaltstreifen davor keine eindeutigen Nutzungsregeln gibt. „Da wird Ball gespielt, Fahrrad gefahren und gelaufen, das ist nicht optimal.“ Auch Hunde haben die Frauen hier schon gesehen, das offizielle Spielplatzschild steht etwas versetzt am Sandkastenbereich.

Senioren stören sich an „Trinkertreffen“

Dass vor allem abends auf den Drehstühlen und Bänken neben ihnen Mitbürger sitzen, die ordentlich Alkohol konsumieren, stört die Seniorinnen ebenfalls. „Trinktreffen mit Blick auf spielende Kinder sollten nicht zur Routine werden.“ Aber vermutlich werde sich alles noch einspielen. Der Kiosk soll mittelfristig in ein Café umgewandelt werden, der umstrittene Asphaltstreifen wäre dann der Außengastronomie vorbehalten. Allerdings gehört das von Bürgern und Bezirksrat gewollte Projekt nicht zum Stadtplatzprogramm. Pächter und Geldquelle dafür müssen daher noch gefunden werden.

Kicker halten auf dem Bolzplatz zu wenig Abstand

Vor allem der Sportbereich an der westlichen Seite des Platzes wird sehr gut angenommen. Zu gut offenbar: Bereits kurz nach Wiedereröffnung des Areals wurde der Bolzplatz wieder abgesperrt – die jungen Kicker kommen sich hier zu nahe. Das Flatterband hindert allerdings kaum jemanden daran, den begehrten Bereich zu betreten – das Fußballfeld ist genauso dicht belagert wie Tischtennisplatte und Basketballkorb.

Regelmäßig drehen hier auch Polizeibeamte ihre Runden. In den ersten sonnigen Tagen nach der Wiedereröffnung war es auf dem Moltkeplatz so voll, dass die Beamten gar nicht wussten wo sie mit Befragung, Ermahnung oder gar Bußgeld anfangen sollten. Der Platz ist zumindest in Corona-Zeiten ein schwer kontrollierbares Areal, da dürften auch die Schilder mit den Abstandsregeln wenig nutzen.

Von Susanna Bauch