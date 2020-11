Mord an Flüchtlingsbetreuerin in Hannover: Täter soll abgeschoben werden

Hannover

Der 33-jährige Marokkaner, der im August 2019 eine Flüchtlingsbetreuerin in Hannover-Ahlem brutal ermordet hatte, wird abgeschoben. Das hat jetzt das hiesige Verwaltungsgericht entschieden. Der Grund: Aufgrund des Mordprozesses am Landgericht wurde ein Gutachten erstellt, das keine psychische Erkrankung beim Schutzsuchenden feststellte. Darauf hatte sich der Mann noch kurz nach seiner Ankunft in Deutschland vor mehr als fünf Jahren berufen und wollte damit einen Abschiebeschutz erreichen.

Faried A. hatte 2015 mit Bezug auf eine Therapeutin angegeben, unter anderem an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden. Die Abschiebung nach Marokko würde demzufolge zu einer Retraumatisierung und erhöhter Selbstmordwahrscheinlichkeit führen. Doch das Bundesamt lehnte den Asylantrag trotzdem ab, A. klagte und bekam 2016 im sogenannten Eilrechtsgesuch recht bis zur endgültigen Entscheidung.

Betreuerin mit Klebeband erstickt

Doch die womöglich positiven juristischen Aussichten wurden jäh von der im Juni verhängten lebenslangen Haftstrafe zunichte gemacht. Das Landgericht verurteilte den 33-Jährigen wegen Mords und Raubs mit Todesfolge. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Faried A. seine Betreuerin fesselte, knebelte und ihren Kopf mit Paketklebeband umwickelte. Durch diese Folter verriet ihm die 61-Jährige noch vor dem Ersticken, wo sie bis zu 69.000 Euro Bargeld, Goldmünzen im Wert von 98.000 Euro sowie Diamanten und Schmuck versteckt hatte. Die Leiche wickelte A. in ein Bettlaken, versteckte sie hinter Dämmplatten und überschüttete sie mit Katzenstreu gegen Gerüche und Flüssigkeiten.

Termin für Abschiedung noch offen

Im Prozessverlauf wurde damals auch ein psychiatrisches Gutachten eingeholt, in dem laut Verwaltungsgericht „die von der Therapeutin einst festgestellten psychischen Erkrankungen nicht diagnostiziert werden konnten“. Folglich wurde die Klage des 33-jährigen Asylbewerbers abgewiesen. Wann A. allerdings das Land verlassen muss, ist noch offen. Zum einen kann er noch vor dem Oberverwaltungsgericht in Berufung gehen. Zum anderen haben die Strafverfolgungsbehörden die Wahl, ob A. vorzeitig oder erst nach Ende seiner Haftstrafe abgeschoben wird.

Von Peer Hellerling