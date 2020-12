Hannover

Das Amtsgericht hat den Fluchthelfer von Shilan H.s Mörder freigesprochen. Grund ist eine kleine Passage im Strafgesetzbuch, wonach enge Verwandte für Strafvereitelung nicht belangt werden dürfen. Das kommt Hamid H. nun zugute: Er ist gleichzeitig Schwager und Cousin des Täters Sefin Nahmann P. (26), der im März 2016 seine Ex-Verlobte erschoss – sie hatte sich gegen die Zwangsehe gewehrt. Trotz Freispruchs hegte das Amtsgericht deutliche Zweifel daran, dass der 34-Jährige seinen Verwandten nur aus Angst vor einem Lynchmord in Sicherheit bringen wollte.

Lesen Sie auch: Tödliche Schüsse in Vahrenheide: Haftbefehl gegen 22-Jährigen erlassen

Anzeige

Diverse Zeugen mussten vor Gericht Licht ins Verwandtschafts-Wirrwarr bringen. Am Ende gaben Hamid H.s Frau und seine Schwiegermutter den Ausschlag. „Er ist mein Mann und gleichzeitig mein Cousin“, sagte H.s 38-jährige Ehefrau Hanna. Todesschütze P. ist einer ihrer zehn Geschwister. Sie berichtete ebenso von unterschiedlichen Urkundenübersetzungen im Zuge der Ankunft aus dem Irak in Deutschland. Sein Verteidiger Dimitrios Kotios drängte von Anfang an auf einen Freispruch wegen des Verwandtschaftsgrads, denn in diesem Fall der Strafvereitelung sieht das Gesetz Straffreiheit vor.

Bloß die Verwirrung ausgenutzt?

Umso genauer wollte es daher das Gericht wissen. Richterin Paula Sekula ließ die irakischen Geburtsurkunden und deutschen Eheunterlagen genau prüfen, ob es sich wirklich stets um dieselben Personen handelt – und nicht bloß die Verwirrung ausgenutzt werden sollte. Doch je tiefer das Gericht einstieg, um so mühsamer wurde alles. Schon am ersten Verhandlungstag hatten drei Brüder von Shilan H. den Angeklagten als Bruder beziehungsweise Cousin bezeichnet.

Lesen Sie auch: Starb Shilan H., weil sie eine Zwangshochzeit ablehnte?

Hanna H.s Mutter erklärte die verschiedenen Nachnamen: Ihre Tochter sei mit den Schwiegereltern nach Deutschland gekommen, sie selbst Jahre später mit Sefin Nahmann P. – und der Angeklagte wiederum mit dessen Onkel. „ Hamid H. ist der Sohn meines Schwagers und mit meiner Tochter verheiratet“, sagte die 61-Jährige. Eine Cousine vor Gericht bestätigte bloß die Ehe und nannte die Namen von Hanna H.s Eltern. Darüber hinaus verweigerte sie rechtswidrig die Aussage und erhielt dafür als Strafe von 150 Euro.

Fluchthelfer sitzt lachend im Auto

„Wir haben jetzt die unterschiedlichsten Konstellationen gehört“, sagte Richterin Paula Sekula am Ende. Letztlich sei das Gericht davon überzeugt, „dass eine Verschwägerung besteht“. Weniger entscheidend sei dabei die Genetik, sondern dass die Geschwister sich gegenseitig anerkennen und verstehen. Als Folge endete das Verfahren mit einem Freispruch, ohne den eigentlichen Tatvorwurf je behandelt zu haben.

Sekula ließ allerdings keinen Zweifel daran, dem Angeklagten diesbezüglich nicht wirklich zu glauben. Hamid H. hatte P. nach eigenen Angaben in Panik weggefahren und wollte so einen zweiten Mord verhindern. „Wir kennen die Blitzerfotos von der Flucht, wie Sie beide lachend im Auto saßen“, sagte die Richterin dazu. Das sehe nicht nach Panik aus, daher bleibe ein „Beigeschmack“. Shilan H. Mörder wurde inzwischen im Irak zu lebenslanger Haft verurteilt.

Von Peer Hellerling