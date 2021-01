Hannover

Vor gut einem Jahr ermordete Patrick S. (35) die zwölf Jahre jüngere Sophie N. in der Südstadt. Nach fast einem halben Jahr neigt sich das Strafverfahren an der 13. Großen Strafkammer des Landgerichts Hannover nun dem Ende entgegen. Am Freitag haben die Staatsanwaltschaft und die beiden Vertreter der Nebenkläger ihre Schlussvorträge gehalten.

Einstimmig forderten die drei Parteien lebenslange Haft für den 35-jährigen Dessauer. Für den Mord an der jungen Stewardess sehen sie die besondere schwere der Schuld, Heimtücke und niedere Beweggründe als gegeben. In einem psychiatrischen Gutachten, das die Strafkammer in Auftrag gegeben hatte, war bereits im November die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten festgestellt worden. Nebenklägervertreter Rüdiger Klose forderte zudem, dass die Strafe wegen der besonderen Schwere der Schuld nicht nach 15 Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden solle.

Am Abend des 10. Januar 2020 war S. in die Wohnung von Sophie N. und ihrer Mitbewohnerin in der Meterstraße eingebrochen. Es war niemand zu Hause. Die 23-Jährige war kurz davor, von Hannover nach Wien zu ziehen, wo sie einen Job bei einer Fluggesellschaft antreten sollte. Am besagten Abend feierte sie mit Freunden ihren Abschied. S., schwarz gekleidet, maskiert und mit Messer, Pfefferspray sowie Elektroschocker bewaffnet, versteckte sich. Erst am Abend des folgenden Tages kam Sophie S. nach Hause. Als sie auf Toilette ging, kam S. unter dem Bett hervor. Im schlauchförmigen, engen Bad, das nur ein kleines Fenster hat, soll er die junge Frau heimtückisch attackiert haben. Mit einem zehn Zentimeter langen Klappmesser durchschnitt er Hals und Schlagader.

Über den Balkon verschaffte sich S. Zutritt zur Wohnung. Dann versteckte er sich. Quelle: Andreas Krasselt

S. schweigt, das Verfahren zieht sich

S. hatte sich in dem Verfahren zu keinem Zeitpunkt gerichtlich eingelassen. Lediglich kurz nach der Tat hatte er sich der Polizei Dessau gestellt – er hätte eine Frau, mit der er „eine komische Beziehung“ hätte, in Hannover erstochen. Zudem hatte er den Mord außergerichtlich für das besagte Gutachten gestanden. Insgesamt 16 Stunden hatte der Psychiater Tobias Bellin mit dem Angeklagten gesprochen. Dabei gab er an, sich an die Tat nur bruchstückhaft erinnern zu können.

Weil S. schwieg, zog sich die Beweisaufnahme über mehrere Monate hin. Es wurden unter anderem Angehörige und Bekannte von Opfer und Täter vernommen, Beamte angehört, Chatverläufe begutachtet. Die Verteidiger von Patrick S. dementieren, dass ihr Mandant die Tat vorsätzlich begangen hat. Er sei in die Wohnung eingedrungen, um Sophie N. wegen ihrer Zurückweisung zur Rede zu stellen. Die Tat sei aus dem Affekt geschehen.

Patrick S. vor Gericht. Quelle: Samantha Franson

S. wollte Sophies Zuneigung

Dass S., bewaffnet, vermummt und versteckt, in die Wohnung eingedrungen ist, um das Gespräch zu suchen, halten Staatsanwaltschaft und Nebenkläger für ausgeschlossen. „Die Tötung war absichtlich und heimtückisch“, sagte Staatsanwältin Wiebke Gratz. „Sophie hatte keine Möglichkeit sich zu wehren.“

Das Opfer und der Angeklagte hatten sich im Juli 2017 in einer Filiale eines Modegeschäfts in Dessau kennengelernt, wo beide arbeiteten. S. wollte mehr als ein kollegiales Verhältnis – die 23-Jährige nicht. Doch der Angeklagte gab nicht nach, drängte auf Verabredungen. Wie Nebenklagevertreter Marco Bennewitz sagte, habe Sophie schließlich Angst vor der Aufdringlichkeit und den Launen des Studienabbrechers gehabt. Sie beendete den Kontakt.

"Sophie hatte keine Möglichkeit sich zu wehren": Staatsanwältin Wiebke Gratz. Quelle: Manuel Behrens

S. wird zum „dunklen Schatten“

S. begann die junge Frau zu stalken. Er verfolgte sie und sogar ihre Familie mit GPS-Sendern und erstellte Dutzende Fake-Profile von Sophie bei Instagram. Als sie nach Hannover zog, fuhr er regelmäßig hinterher und spionierte ihre Lebensumfeld aus. Er machte Klingelstreiche, schickte ihr Fotos von der Wohnung. „ Patrick S. wurde zum dunklen Schatten in Sophies Leben“, sagte Anwalt Bennewitz und bezeichnete ihn als übergriffig, „insgeheim gewaltbereit“ und narzisstisch. Das Opfer wusste nicht, das S. ihr Stalker war. Anzeigen bei der Polizei gegen Unbekannt blieben ergebnislos.

S. habe den Mord geplant und schließlich ausgeführt, weil er seine Bedürfnisse über das Leben des Opfers gestellt habe, so Bennewitz. „Was Sophie passiert ist, hätte auch anderen Frauen passieren können“, sagte der Anwalt zum Abschluss.

„Ich stehe hier für meine Tochter“

Nach den Schlussvorträgen ergriff die Mutter von Sophie das Wort. „Ich stehe hier für meine Tochter“, sagte Christina N. als Nebenklägerin. „Wie konnte Patrick S. Sophie über zwei Jahre stalken, ohne von den Behörden gestoppt zu werden?“, fragte sie. „Meine Tochter stieß dort auf kein Gehör. S. hatte Kontrolle und Macht über sie. Er hat das Stalking zu seinem Hobby gemacht. Und er hatte Spaß daran.“

Der Angeklagte hörte sich all das vornübergebeugt sitzend und weitgehend reglos an. Am 8. Februar stehen die Schlussvorträge seiner Verteidiger an. Am 18. Februar wird ein Urteil verkündet.

