Gut drei Wochen nach dem mutmaßlichen Mord an einem 48-jährigen Familienvater in Hannover-Bemerode bestreitet die 47-jährige Tatverdächtige weiterhin, ihren Mann erstochen zu haben.

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 48-Jährigen in Bemerode und einer umfangreichen Spurensicherung am Tatort dauern die kriminaltechnischen Untersuchungen weiterhin an. Quelle: Frank Tunnat